yeni yasama yılı başlıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Karar alana kadar her şeyi konuşuruz. Farklı fikirleri müzakere edelim, ancak karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk olalım." dedi.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Yıldırım, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı konuşması öncesi mikrofonda ses kontrolü yaparak, "Kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sesini kısamaz." ifadesini kullandı.

Yeni dönemin ve bu dönemde yapılacak çalışmaların, kanunların, millet, ülke ve gönül coğrafyasında yaşayanlar için hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin ardından iradesi yenilenen Meclisin, 98 yıl önceki kararlılık, heyecan ve inanç ile çalışacağına yürekten inandığını bildirdi.

Necip milletin, birliği, kardeşliği ve dayanışmasının somut bir ifadesi olan TBMM'nin her zaman çare kapısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, Mecliste fikri, vicdanı, irfanı hür milletvekillerinin görev yaptığını söyledi.

Demokrasinin kalbinin attığı bu çatı altında tüm meselelerin konuşulacağını, sorunlar ve çözüm yollarının ele alınacağını dile getiren Yıldırım, Meclisin, Meşrutiyetten bugüne kadar 142 yıllık geleneğe sahip olduğuna, İstiklal Savaşı'nı bizzat yöneterek gazilik unvanı aldığına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğuna işaret etti.