yeni yasama yılı başlıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Karar alana kadar her şeyi konuşuruz. Farklı fikirleri müzakere edelim, ancak karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk olalım." dedi.
Genel Kurul, TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Yıldırım, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı konuşması öncesi mikrofonda ses kontrolü yaparak, "Kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sesini kısamaz." ifadesini kullandı.
Yeni dönemin ve bu dönemde yapılacak çalışmaların, kanunların, millet, ülke ve gönül coğrafyasında yaşayanlar için hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin ardından iradesi yenilenen Meclisin, 98 yıl önceki kararlılık, heyecan ve inanç ile çalışacağına yürekten inandığını bildirdi.
Necip milletin, birliği, kardeşliği ve dayanışmasının somut bir ifadesi olan TBMM'nin her zaman çare kapısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, Mecliste fikri, vicdanı, irfanı hür milletvekillerinin görev yaptığını söyledi.
Demokrasinin kalbinin attığı bu çatı altında tüm meselelerin konuşulacağını, sorunlar ve çözüm yollarının ele alınacağını dile getiren Yıldırım, Meclisin, Meşrutiyetten bugüne kadar 142 yıllık geleneğe sahip olduğuna, İstiklal Savaşı'nı bizzat yöneterek gazilik unvanı aldığına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğuna işaret etti.
Yıldırım, 20. yüzyılın ilk çeyreğinin Türk milletinin en zorlu yılları olduğuna dikkati çekerek, "Büyük bir alev deryasını andıran o yıllarda ecdadımız, 1912'den 1922 yılına kadar, 10 yıl boyunca ayakta kalma mücadelesi vermiştir. Ecdadımız hiçbir zaman, yorgunluğu, yokluğu bahane etmemiştir. İşgal ve istila girişimine karşı, tüm dünyaya kafa tutup, Türk milletini yeniden tarihin öznesi yapmıştır. Kahraman Meclisimiz, İstiklal Savaşının en zor günlerinde, yerinde, isabetli kararlar almıştır. Polatlı'dan top güllelerinin sesi Ankara'da yankılanırken, bu Meclis milletin istiklalini, istikbalini konuşuyordu." ifadesini kullandı.
Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak." dizeleriyle başlayan İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemde bu Meclisin üyesi olduğunu anımsattı.
"Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." şiarından hiçbir şekilde uzaklaşmayan TBMM'nin, zaman zaman darbe, darbe girişimi, muhtıra gibi saldırılara maruz kaldığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Meclisi hedef alan, milli iradeyi gasp eden bu saldırıların en alçağı 15 Temmuz'da olmuştur. Ülkeyi kaosa sürükleyen, vatanımızı işgal ettirmek isteyen FETÖ'cü hainler o gün akşam saatlerinde, tanklar, helikopterler, uçaklar ve ağır silahlarla harekete geçtiler. Devletimizin kurumlarına sinsice sızan bu hainlerin saldırıları karşısında, Gazi Meclisimiz o gece dimdik ayakta durmuştur. Üzerinden, süper sonik patlamalar çıkararak geçen uçaklar, attıkları bombalarla aziz milletimizin temsilcilerini hedef alırken, Genel Kurulda bulunan milletvekillerimiz büyük bir feraset ve cesaretle aziz milletin egemenliğinin sesini o gece yükseltmişlerdir. O gece devletimiz, tek vücut olmuş darbeye karşı durmuştur. Aziz milletimiz başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM, Hükümetimiz, vatanını, milletini, bayrağını seven herkes, ülkemize ve istiklaline sahip çıkmıştır."
15 Temmuz'da 251 kişinin şehit olduğunu, binlerce insanın yaralandığını hatırlatan Yıldırım, şehitlere rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.
- "Meclisimiz demokrasimize sahip çıkmaya devam edecektir"
Yıldırım, şöyle dedi:
"Meclisimiz, devletimiz ve milletimizin en zor yıllarında vazife yapmış olmanın inanç ve güveniyle, demokrasimize sahip çıkmaya devam edecektir. Bizler gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimize, devletimize, demokrasimize yönelen her saldırı, bundan sonra da karşısında bu yüce Meclisi bulacaktır. Çünkü bizler devletimizin varlığı, bağımsızlığı, milletin bölünmez bütünlüğü için çalışacağımıza bu çatı altında namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik. Zaman zaman tartışırız, uzlaşamadığımız konular mutlaka olacaktır. Esas olan müzakere edip, görüşleri ortaya koymak ve sonunda doğruyu bulmaktır. Bunlar, çoğulcu demokrasinin gereğidir. Ancak, milli meselelerimizde asla ihtilafa düşemeyiz. En son kur üzerinden ülkemiz ekonomisine yöneltilen dış kaynaklı saldırıda, bu Gazi Meclis bir kez daha milli duruşunu ortaya koymuştur. Karar alana kadar her şeyi konuşuruz. Farklı fikirleri müzakere edelim ancak karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk olalım. İnşallah üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça hürriyetimizin, bağımsızlığın sembolü al bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecek, aziz Türk milleti hep payidar olacaktır."
Mecliste yapılacak çalışmaların Türkiye'nin istikbalini temin edecek öneme sahip olacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Güçlünün hukukunun üstünlüğünün geçerli olduğu eşitsiz bir dünya düzeni var. Türkiye, bu düzene itiraz edip mazlumların, masumların haklarını savunmaya devam ediyor. Çünkü biz dünyaya söylenecek sözü olan bir milletin evlatlarıyız. Bizler burada çalışırken sınırlarımız içinde ve dışında umudunu bize bağlamış milyonlarca gönül coğrafyamızın insanını göz ardı edemeyiz."
(Sürecek)
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