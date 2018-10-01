Yeni yasama yılı başlıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Son zamanlarda ekonomimizde ağırlıklı olarak küresel kaynaklı bazı sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Milli dayanışmayla kısa sürede bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi. Yıldırım, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada, TBMM'nin, milli istiklali temin etmek için çalışmalara başladığı günden itibaren dinamik bir çalışma yöntemi benimsediğini belirtti. 23 Nisan 1920'de başlayan Meclis çalışmalarının, Silahlı Kuvvetler içindeki bir cunta tarafından gerçekleştirilen 27 Mayıs 1960 darbesiyle kesintiye uğradığını hatırlatan Yıldırım, 15 Ekim 1961'de yapılan seçimlerin ardından çalışmaların yeniden başladığını ancak bu tarihten itibaren TBMM'nin, "Millet Meclisi" olarak anıldığını ifade etti. Millet Meclisi'nin, 25 Ekim 1961'de başlayan çalışmalarını 12 Eylül 1980'e kadar devam ettirdiğini anlatan Yıldırım, bu dönemde Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun aynı binada çalıştığını, bazı birleşimleri birlikte yaptığını söyledi.

Yıldırım, 6 Kasım 1983'te yapılan seçimlerle yeniden teşekkül eden TBMM'nin, zaman zaman müdahale girişimleri olsa da bugüne kadar kesintisiz görev yaptığını anlattı. 23 Nisan 1920'den bugüne kadar geçen 98 yılda Genel Kurulun 10 bin 986 birleşim gerçekleştirdiğini bildiren Yıldırım, aynı süreçte ihtisas komisyonlarının yasama görevlerini, araştırma ve soruşturma komisyonlarının denetim görevlerini, uluslararası komisyonlar ile dostluk gruplarının da parlamenter diplomasi ve temsil görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreci 1982 Anayasası'nda yapılan son ve köklü değişikliğin, 16 Nisan 2017'de halkın onayına sunulduğunu ve kabul edildiğini anımsatan Yıldırım, Anayasa'nın değiştirilen hükümlerini yürürlüğe koymak ve milli iradeyi yenileme amacıyla 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini söyledi. Yeni sistemin adının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu anımsatan Yıldırım, "Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Yeni sistemin ilk milletvekilleri de bizler olarak TBMM'de yeni sistemin ruhuna uygun olarak yasama ve denetim odaklı çalışacağız." diye konuştu.

- "Milli dayanışmayla sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum" Yeni dönemde yasama ve yürütme organlarının uyumlu çalışmasının, içeride ve dışarıda karşılaşılan sıkıntıların çözümünü kolaylaştıracağını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "İbn-i Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Biz de zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zaman zaman jeopolitik, jeostratejik kaynaklı sorunlarla karşılaşıyor ve yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Son zamanlarda ekonomimizde ağırlıklı olarak küresel kaynaklı bazı sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Ülkemiz benzeri sıkıntılarla geçmişte de karşılaşmış ve başarıyla atlatmasını bilmiştir. Bu sefer de milli dayanışmayla kısa sürede bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yüce Meclisimiz de bu konuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde ifa edecek ve milletimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda yürütmenin ihtiyaç duyduğu konularda desteğini sürdürecektir." TBMM Başkanı Yıldırım, milletin seçilmiş temsilcileri olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme misyonunu sürdüreceklerini, Türkiye'nin çıkarlarını korumak ve görüşlerini anlatmak için uluslararası her platformu en etkin şekilde değerlendireceklerini dile getirdi.

- "Ülkemizin itibarını korumak asli görevimiz" Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkenin itibarını korumanın asli görevleri olacağını söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin bu kapsamda 8-11 Ekim'de Antalya'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağını bildirdi. Yıldırım, başkanlığını üstlendikleri toplantıda Avrasya ülkeleri parlamento başkanları ile bölgesel ve uluslararası sorunları ele alacaklarını aktardı. Milli iradenin en yüksek oranda temsil edildiği bu yasama döneminde milletvekili sayısının 600'e çıktığına değinen Yıldırım, 4 milletvekilinin bakanlık görevi üstlenmesi nedeniyle bu sayının 596'ya indiğini, 104 kadın milletvekilinin de yeni yasama döneminde görev aldığını vurguladı. 27'nci Yasama Dönemi'nde kadın milletvekili sayısının 26'ncı Yasama Dönemi'ne göre yüzde 25 arttığına işaret eden Yıldırım, "Gelecekte TBMM'de görev yapan kadın milletvekillerinin seçmen sayısıyla mütenasip olarak artacağına yürekten inanıyorum." dedi. - "Yasama altyapımızı güçlendirdik"