Yeni yasama yılı başlıyor

Sistem değişikliği gündeme geldiğinde "Meclisin zayıflayacağı" iddiasının çok tartışıldığını hatırlatan Turan, somut örneklere, çıkarılan kanun sayısına ve içeriğine bakıldığında parlamenter sisteme göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği 27. Yasama Dönemi'nde Meclisin daha fazla çalıştığını, milletvekillerinin yasama süreçlerine daha fazla katkı sağlayarak sonuç aldıklarını belirtti.

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gezi süreci başta olmak üzere bazı dönemlerde reformcu kimliğimiz ister istemez biraz yavaşladı, duraksadı ama tekrar besmeleyi çekiyoruz, yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yeniden halkımızın beklentilerini karşılamak için büyük adımlar atmaya hazırız." dedi.

Yeni yasama yılının 1 Ekim Salı günü başlayacağına işaret eden Turan, "Toplumumuzun farklı kesimlerinin beklentileri var, bunları hayata geçirmeye çalışacağız. 4 yıl boyunca seçim olmaması çok önemli. Olağanüstü bir dönem olmazsa bu sürede toplumun her beklentisini karşılama imkanı olabilir. Bu 4 yılda Türkiye'nin demokrasisini, eğitimini, sağlığını, dış politikasını, her konudaki beklentilerini tekrar reformcu bir Meclis anlayışıyla hayata geçirebiliriz." diye konuştu.

- "Polemikten uzak bir dönem olsun"

AK Parti'yi farklı kılan en önemli özelliğin reformcu kimliği olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Gezi süreci başta olmak üzere bazı dönemlerde bu reformcu kimliğimiz ister istemez biraz yavaşladı, duraksadı ama tekrar besmeleyi çekiyoruz, yeni dönemde tekrar Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla halkımızın beklentilerini karşılamak için büyük adımlar atmaya hazırız. Yargı reformu, Gümrük Kanunu, balıkçılıkla ilgili beklentilerin hayata geçeceği farklı kanun tekliflerimiz olacak. Bütçe Kanunu'na kadar birçok temel konuda adım atmak istiyoruz. Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönem olsun istiyoruz. Özellikle Bütçe Kanunu'nun görüşmelerine yani aralık ayına kadar olan dönemde halkımızın beklediği, yazın bizlerin seçmenle buluştuğu dönemlerde dile getirdiği konuları Meclise getirip yasama faaliyetlerine başlamak istiyoruz."