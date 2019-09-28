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Yeni yasama yılı başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu: - "İYİ Parti olarak iyi şeyler söylemek, kendimizden sonraki nesillere doğru bir demokrasi mirası bırakabilmek, Meclis arşivlerine geçmiş sözlerin doğru kelimeler ve cümlelerden müteşekkil olmasını sağlamak adına üzerimize düşen her şeyi yapacağız"

İSMAİL ÇİMEN - İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak iyi şeyler söylemek, kendimizden sonraki nesillere doğru bir demokrasi mirası bırakabilmek, Meclis arşivlerine geçmiş sözlerin doğru kelimeler ve cümlelerden müteşekkil olmasını sağlamak adına üzerimize düşen her şeyi yapacağız." dedi.

Dervişoğlu, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

TBMM'nin, geçtiğimiz yasama yılı içerisinde gerçekleşen seçimler dolayısıyla verimli çalışamadığını, ortaya çıkan boşluğun bu yıl telafi edilmesini umduklarını anlatan Dervişoğlu, "Geçtiğimiz yasama yılında TBMM sadece 42 kanun teklifini hayata geçirebilmiştir. Önümüzdeki dönemin, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal problemlerin ortadan kaldırılması bakımından çok daha verimli geçmesini temenni ediyoruz." dedi.

Geçen yasama yılında, yalnız iktidar partisinin Genel Kurula getirdiği kanun tekliflerinin görüşüldüğünü, İYİ Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 157 kanun teklifinin hiçbirinin Genel Kurula getirilmediğini belirten Dervişoğlu, bunun yanı sıra parti olarak verdikleri araştırma önergelerinin de kısa sürede tartışılarak reddedildiğini söyledi.

İYİ Parti milletvekillerinin, bakanlara ve Cumhurbaşkanlığı makamına sunduğu soru önergelerinden de beklenen cevapları alamadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında TBMM'yi ve milletvekillerini işlevsiz ve itibarsız duruma getirmiştir." dedi.

TBMM'yi yoğun bir mesai trafiğinin beklediğini ifade eden Dervişoğlu, "Umuyorum TBMM, yeni yasama yılında, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve siyasi problemlerin layıkıyla görüşülmesinin adımlarını atar. Çünkü gündemde birçok problem var. 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar, dış politika gibi..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işleyişi kapsamında, bakanların TBMM'ye gelmediğini, milletvekilleri olarak bilgilenme ihtiyaçlarının bulunduğunu anlatan Dervişoğlu, bu ihtiyacın yeni yasama yılında bakanlar tarafından karşılanmasını beklediklerini aktardı.

Geride bırakılan yasama yılında yaşanan birtakım olumsuzlukların yeni yasama yılında ortadan kaldırılmasını temenni ettiklerini de vurgulayan Dervişoğlu, "Konuştuğumuzda Meclis'in mehabetinden bahsediyoruz ancak Meclis'in nezahat ve nezaketi de bizim açımızdan çok önemli. TBMM'de yaşanan tartışmaların, Gazi Meclis'e yakışır biçimde sürdürülmesi en büyük dileğimiz ve temennimizdir. İYİ Parti olarak biz bunlara yeterli katkıyı sağlamak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Muhalefet partilerinin Meclis'e taşıdığı meseleler Genel Kurul'a inmiyor. Bu durumda da 'Meclis ne işe yarıyor' sorusu akıllara geliyor. TBMM böyle bir sorunun muhatabı kılınmamalıdır. TBMM, Türkiye'nin meselelerinin konuşulması icap edilen yerdir. Dolayısıyla millet büyük bir beklenti içerisindedir. İç tüzükten kaynaklı birtakım sınırlamalar var ama TBMM her şeyin çaresini bulmakla da mükelleftir."

"Özellikle iç ve dış politikadan kaynaklı sorunları çözebilecek bir Meclis performansı bekliyoruz. TBMM, tatili fazla, performansı düşük bir Meclis olarak anılmamalı." diyen Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İYİ Parti olarak iyi şeyler söylemek, kendimizden sonraki nesillere doğru bir demokrasi mirası bırakabilmek, Meclis arşivlerine geçmiş sözlerin doğru kelimeler ve cümlelerden müteşekkil olmasını sağlamak adına üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu TBMM yeni yasama yılı

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