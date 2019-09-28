Yeni yasama yılı başlıyor

Mecliste demokratik müzakere ortamının işletilemediğini öne süren Oluç, bunun çok büyük bir eksik olduğunu söyledi. Oluç, "İktidar ittifakı oy çokluğu ile kanun tekliflerini istediği şekilde çıkartıyor. Komisyonlarda da değişiklikler yapılamıyor. Saraydaki bürokratların hazırladığı teklifler, milletvekili aracılığıyla komisyona oradan da genel kurula getiriliyor. Yani işleyiş açısından baktığımızda Meclis, yasama görevini olması gerektiği gibi yapamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bir önceki yasama yılında yaşananlara değinen Oluç, bazı kanun teklifleri dışında iktidar partisi ile muhalefet partileri arasında sağlıklı bir müzakere ve tartışmanın yapılamadığını kaydetti.

ALPER ATALAY - HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Önümüzdeki dönem açısından iktidar olsun muhalefet olsun demokratik müzakere ortamının bütün partiler arasında sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yürütmenin, yasama üzerinde belirleyici rolü olduğunu savunan Oluç, "Önümüzdeki dönem açısından iktidar olsun muhalefet olsun demokratik müzakere ortamının bütün partiler arasında sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclisten, topluma bu mesaj verilmelidir. İktidar ittifakı maalesef bu konuda çok zaaflı davranıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıldır uygulandığını ve buna yönelik ciddi eleştiriler yaptıklarını anımsatan Oluç, "Farklı kuvvetlerinin bir kişiye bağlandığı bir ortamın Türkiye'de demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir ortam olmadığını düşünüyoruz. Bir yılda bunu gördük. Bu da yapısal bir sorundur. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Türkiye yönetilmektedir. Aslında ülkeyi yasama organı olan parlamento yönetmiyor. Parlamento bazı yasaları çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni yasama yılında Meclis içi çalışma kültürü açısından demokratik kültürün egemen kılınması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Oluç, demokratik kültürün gelişmesi için partiler arasındaki tartışmanın yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin şu andaki en ciddi sorununun ekonomik krizden kaynaklı hayat pahalılığı ve işsizlik olduğunu savunan Oluç, Meclisin bu konularda adım atılmasını sağlayacak kanun tekliflerini hazırlaması gerektiğini söyledi. Oluç, "Esas itibarıyla demokrasi, hukuk, hukukun üstünlüğü, adalet, ekonomi, dış politika konularının Mecliste acil çözüm yaratacak bir tartışmayla sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

