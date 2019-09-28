HABER

Yeni yasama yılı başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç: - "Önümüzdeki dönem açısından iktidar olsun muhalefet olsun demokratik müzakere ortamının bütün partiler arasında sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz"

ALPER ATALAY - HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Önümüzdeki dönem açısından iktidar olsun muhalefet olsun demokratik müzakere ortamının bütün partiler arasında sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Oluç, 1 Ekim Salı günü başlayacak 27. Dönem 3. Yasama Yılı'na ilişkin beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Bir önceki yasama yılında yaşananlara değinen Oluç, bazı kanun teklifleri dışında iktidar partisi ile muhalefet partileri arasında sağlıklı bir müzakere ve tartışmanın yapılamadığını kaydetti.

Mecliste demokratik müzakere ortamının işletilemediğini öne süren Oluç, bunun çok büyük bir eksik olduğunu söyledi. Oluç, "İktidar ittifakı oy çokluğu ile kanun tekliflerini istediği şekilde çıkartıyor. Komisyonlarda da değişiklikler yapılamıyor. Saraydaki bürokratların hazırladığı teklifler, milletvekili aracılığıyla komisyona oradan da genel kurula getiriliyor. Yani işleyiş açısından baktığımızda Meclis, yasama görevini olması gerektiği gibi yapamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yürütmenin, yasama üzerinde belirleyici rolü olduğunu savunan Oluç, "Önümüzdeki dönem açısından iktidar olsun muhalefet olsun demokratik müzakere ortamının bütün partiler arasında sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclisten, topluma bu mesaj verilmelidir. İktidar ittifakı maalesef bu konuda çok zaaflı davranıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıldır uygulandığını ve buna yönelik ciddi eleştiriler yaptıklarını anımsatan Oluç, "Farklı kuvvetlerinin bir kişiye bağlandığı bir ortamın Türkiye'de demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir ortam olmadığını düşünüyoruz. Bir yılda bunu gördük. Bu da yapısal bir sorundur. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Türkiye yönetilmektedir. Aslında ülkeyi yasama organı olan parlamento yönetmiyor. Parlamento bazı yasaları çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni yasama yılında Meclis içi çalışma kültürü açısından demokratik kültürün egemen kılınması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Oluç, demokratik kültürün gelişmesi için partiler arasındaki tartışmanın yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin şu andaki en ciddi sorununun ekonomik krizden kaynaklı hayat pahalılığı ve işsizlik olduğunu savunan Oluç, Meclisin bu konularda adım atılmasını sağlayacak kanun tekliflerini hazırlaması gerektiğini söyledi. Oluç, "Esas itibarıyla demokrasi, hukuk, hukukun üstünlüğü, adalet, ekonomi, dış politika konularının Mecliste acil çözüm yaratacak bir tartışmayla sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
AK Parti'li Bostancı: İnfaz düzenlemesini en hızlı şekilde yapmaya çalışacağızAK Parti'li Bostancı: İnfaz düzenlemesini en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!
Anahtar Kelimeler:
HAKKI SARUHAN OLUÇ HDP yeni yasama yılı

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

MHP lideri Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu

Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu!

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

Devlet Bahçeli'den İstanbul'daki depremle ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den deprem mesajı!

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.