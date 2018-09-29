Yeni yasama yılı başlıyor (4)

Yeni dönemde, çıraklıkla, sosyal haklarla, öğretmenlere ve polislere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili de yasa teklifleri hazırlayacaklarını aktaran Andican, tarımda bazı reformların yapılması ve çiftçilerin haklarının korunması konusunda yasal düzenlemeyi de Meclisin gündemine getireceklerini ifade etti.

Yeni dönemde, toplumun sorunlarını Meclis gündemine taşıyacaklarını ifade eden Andican, "emeklilikte yaşa takılanlarla" ilgili yasaya ilişkin teklifi hazırladıklarını anımsatarak, bu işin takipçisi olacaklarını belirtti.

Yeni yasama döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Andican, yeni dönemde, İYİ Parti olarak, Mecliste toplumun sorunlarını aktararak, halkın sesi olmak istediklerini söyledi.

YILDIZ AKTAŞ - İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, "Yeni dönemde, böyle bir Mecliste İYİ Parti olarak, toplumun sorunlarını aktararak, halkın sesi olmak istiyoruz. Yeni dönemde, toplumun sorunlarını Meclis gündemine taşıyacağız." dedi.

Meclisin ülkeyi Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığa götürdüğüne işaret eden Andican, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, Meclisin tarihsel birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının engellendiğini savundu.

Andican, Meclisin artık ne hükümeti denetleme ne bütçeyi yapma ne de ülkenin temel sorunlarıyla ilgili politika oluşturma görevi bulunduğunu iddia etti.

Bu yetkilerin Meclisin elinden alındığını artık sadece yasa yapabildiğini ifade eden Andican, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde, toplumun sorunlarını Meclis gündemine taşıyacağız. Bunun için de muhalefetin sesinin kısılmaması gerekiyor. Bu nedenle, İçtüzük çalışmaları çok önemli. İçtüzük parlamenter sistemine göre hazırlandığı için yeni sistemle birçok uyumsuzluk ortaya çıktı ve değişiklik zorunluluğu var. Gerçekten Meclisin çalışabileceği bir İçtüzük yapacaksınız ve Meclisi en uygun koşullarda hayatını söndürmesini istiyorsanız, Meclisteki tüm partilerin eşit katılımıyla taslağı hazırlamamız lazım. Bu nedenle İçtüzük için uzlaştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz.