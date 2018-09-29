Yeni yasama yılı başlıyor (5)

Meclisin gelecek dönem için ülkenin can alıcı meselelerine çözüm arayacağını ifade eden Uysal, "Başta İçtüzük olmak üzere birtakım meselelerle ilgili AK Parti tarafından çeşitli söylemler oldu. Demokrasinin özünün tenkit etme hakkı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi adı altında değişen şartlarda yasamanın müstakil faaliyetinin yürütmesinin TBMM'de gerçekleşeceğinin altı çizmişlerdi. Umarım milletvekillerinin, milletin verdiği yetkiyle, milletin öncelikleriyle faaliyet programlarını daha etkin şekilde kullanacağı bir dönem olur." diye konuştu.

İSMAİL ÇİMEN - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, yeni yasama yılına dair, "Umarım milletvekillerinin, milletin verdiği yetkiyle, milletin öncelikleriyle faaliyet programlarını daha etkin şekilde kullanacağı bir dönem olur." dedi.

Türkiye'nin yaz dönemini oldukça çalkantılı meselelerle geçirdiğini ifade eden Uysal, olağanüstü konuların görüşülmesi gereken dönemde Meclisin tatile devam etmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Döviz kurlarında artış yaşandığını ve ekonomik krizde olunduğunu belirten Uysal, "Geçmişte ülkenin meseleleriyle ilgili tatildeyken bile dönem dönem olağanüstü toplanan Meclisin, bugün derinlerden açığa çıkmış ekonomik kriz nedeniyle toplanabilmesini arzu ederdik. Bizim bu yönde çağrımız da olmuştu ama toplanamadı." dedi.

Uysal, sistem değişikliğiyle kamuoyunda ve siyasi çevrelerde TBMM'nin göstermelik toplantıların yapıldığı bir kurum olduğu algısı oluştuğunu, bunun net göstergesinin de bütçe hakkı olduğunu savundu.

- "Cumhur İttifakı'nın ötesinde uzlaşı aramak lazım"

Batı Avrupa demokrasisinin gelişmiş çizgisine bakıldığında kurumsallaşmanın vergi hakkı ile başladığının altını çizen Uysal, şöyle konuştu:

"Yeni sistem, oyunu alamadığınız kitlelerin siyasi temsilcilerinin de rızasını gözeteceğiniz zemini ortaya çıkarmalı. Birinci parti olan AK Parti temsilcilerinin İçtüzük üzerinden kamuoyuna yaptığı açıklamalarda böyle bir rıza gözetmeyi sadece ve sadece Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP ile aradıklarını gördük. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problemler ve meydan okumalar salt çoğunlukla üstesinden gelebileceğiniz meseleler değil, onun ötesinde bir birlikteliği, uzlaşıyı aramak lazım. Sıkışınca, zora girince 'Gelin bu vebale ortak olun', onun dışında 'Ben yaptım oldu' şeklinde şark kurnazlığıyla Türkiye nefes alamaz."