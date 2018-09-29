Yeni yasama yılı başlıyor (6)

SİNAN USLU - BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz. Milletimizin taleplerini, önceliklerini Meclise taşıyacağız." dedi. Destici, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Meclisin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği yeni dönemde, kendisini tamamen asli görevi olan yasama faaliyetine vereceğini belirtti. TBMM'de grubu bulunan partilerin, iş birliği içinde önemli mesafeler katedeceğini dile getiren Destici, "TBMM'de temsilde adaletin en yüksek oranda temsil edilmesini yeni sistemin sağlayabileceğini hep iddia ettik. Neticede bu iddiamızda haklı çıktık. 1983 seçimlerinden bugüne geldiğimiz Mecliste temsilin en yüksek oranda sağlandığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Bu, büyük bir zenginlik." diye konuştu. Destici, Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin ardından 9 yıl aradan sonra kendisinin milletvekili seçilmesiyle BBP'nin de Mecliste temsil imkanı bulduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nun bıraktığı yerden devam ederek partilerini en güzel şekilde temsil edeceklerine dikkati çeken Destici, "Yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz. Milletimizin taleplerini, önceliklerini Meclise taşıyacağız." ifadelerini kullandı. Meclise taşıyacağı konuların başında idam cezasının geri getirilmesi olduğunu bildiren Destici, şöyle devam etti: "BBP olarak zaten bu ceza kaldırılırken de karşı çıkmıştık. 1 Ekim'de öncelikli olarak genç kızlarımızı, çocuklarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar ve bizzat kurşun sıkarak askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristler için idam cezasının geri getirilmesi için Mecliste anayasa değişikliği teklifimizi paylaşacağız, destek isteyeceğiz. Kabul göreceğini ümit ediyorum. Bunun dışında milletvekili olarak soru önergesi, kanun teklifi verme hakkımız var. Bütün bu haklarımızı da milletimizin lehinde kullanacağız. Ne kadar mağdur, mazlum kesim varsa bunların TBMM'de sesi ve soluğu olacağız."