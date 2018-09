Yeni yasama yılı başlıyor (8)

- "Eleştirmek özgürlüğü"

Abdulkadir Karaduman, yeni yasama yılında "Kim yaparsa yapsın yanlış bizdense ben bizden değilim" iradesinin ve inancının ortaya konulması gerektiğini savundu.

Demokrasinin, alkışlamak değil, eleştirmek özgürlüğü olduğuna işaret eden Karaduman, şunları söyledi:

"Yeni yasama yılında bütün kanaatlerin özgürce ifade edilmesi, hakareti dışarıda tutarak; bütün düşüncelerin özgürce ifade edilmesi gerekmektedir. Her eleştirenin hain, her eylem yapanın da anarşist olarak görülmesinden vazgeçilmelidir. Çünkü ülkelerde demokrasiler ancak muhalefetin daha iyi çalışmalar yaptığı, iktidarın muhalefeti dinleme tahammülüyle ortaya çıkmaktadır. Bizim kadim geleneklerimize göre, 'Sözün hepsini dinle ama en güzeline uy' sözü vardır. Bu itibarla yeni dönem, her sözün dinlendiği ve en güzelinin uygulandığı bir zemin olmalıdır. Ekonomiden güvenliğe, ulaşımdan sağlığa, eğitimden tarıma bütün alanlarda yaşanan problemlere çözüm aranan, milli bir çabanın zemini olmalıdır yeni dönem."

- "İyinin üzerini örtecek her çalışmanın karşısında olacağız"