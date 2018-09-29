Yeni yasama yılı başlıyor (8)

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde insanların iyi niyet gözeterek sandığa gittiklerini, gelinen noktada parlamentonun bu iyi niyeti göz önünde bulundurarak iyi adımlar atmasını beklediklerini bildiren Karaduman, "İnşallah adil kararların alındığı bir sürece girmiş oluruz. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ve 600 milletvekili olarak yükümüzün çok ağır olduğunun bilincindeyiz. Böyle bir ortamda Meclisin ne tatil yapmaya ne de 'yan gelip yatmaya' hakkı vardır. 80 milyonun emaneti 600 milletvekilinin omuzlarındadır. Bu itibarla yeni yasama döneminde Meclis kavganın meydanı değil, kamunun vicdanı olmalıdır. Kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın yeri olmalıdır." diye konuştu.

Karaduman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TBMM'nin yasama hakkının kısıtlanmasının milletin yaşama hakkının kısıtlanması anlamına geldiğini, bu nedenle Meclisin, alınan kararların onandığı değil, bizatihi karar alma mekanizmasının zemini olması gerektiğini belirtti.

"Yeni yasama yılında bütün kanaatlerin özgürce ifade edilmesi, hakareti dışarıda tutarak; bütün düşüncelerin özgürce ifade edilmesi gerekmektedir. Her eleştirenin hain, her eylem yapanın da anarşist olarak görülmesinden vazgeçilmelidir. Çünkü ülkelerde demokrasiler ancak muhalefetin daha iyi çalışmalar yaptığı, iktidarın muhalefeti dinleme tahammülüyle ortaya çıkmaktadır. Bizim kadim geleneklerimize göre, 'Sözün hepsini dinle ama en güzeline uy' sözü vardır. Bu itibarla yeni dönem, her sözün dinlendiği ve en güzelinin uygulandığı bir zemin olmalıdır. Ekonomiden güvenliğe, ulaşımdan sağlığa, eğitimden tarıma bütün alanlarda yaşanan problemlere çözüm aranan, milli bir çabanın zemini olmalıdır yeni dönem."

Abdulkadir Karaduman, yeni yasama yılında "Kim yaparsa yapsın yanlış bizdense ben bizden değilim" iradesinin ve inancının ortaya konulması gerektiğini savundu.

Karaduman, TBMM'de gruplarının olmaması dolayısıyla kendilerini "Saadet Partisi timi" olarak nitelendirdiklerini, tim olarak ne iktidar ne de muhalefet partileriyle herhangi bir husumetlerinin bulunmadığını anlattı.

Yapacakları tüm çalışmaların ülkenin saadeti için olacağını belirten Karaduman, "Biz elimizde ve dilimizde barış ve kardeşlikten başka hiç birşeyin olmadığını yaptığımız çalışmalarla da ortaya koyacağız. Saadet timi olarak gerek iktidarın gerek muhalefet partilerinin, iyinin inşası üzerine yaptığı tüm çalışmalarda yanlarında, ortak iyinin üzerini örtecek her çalışmanın da karşısında olacağımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Karaduman, insanların milletvekiline aktardığı problemlerin yasama zemininde çözüme kavuşması gerektiğini ancak gelinen noktada yukarıdan alınan kararların milletvekillerince halka aktarıldığını ve böylece milletvekillerinin ikna sürecinin bir memuru olarak çalıştırıldığını öne sürdü.

Sürecin bu şekilde işlemesinin Gazi Meclisin ruhuna yapılan en büyük haksızlık olarak gördüklerini savunan Karaduman, "Meclis, ortak aklın zemini olmalı. Meclis, insanların fikirlerini rahat bir şekilde ifade edebileceği ve konuşmaların kısıtlanamayacağı bir yer olmalı. İnancımız ve geleneklerimiz de bize bunu bu şekilde ifade ediyor. Bu inançla yeni yasama döneminin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.