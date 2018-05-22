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Yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'un çekimleri başladı!

DİZİ HABERLERİ  | 22.05.2018 23:22 | Son Güncelleme

Star TV'nin merakla beklenen yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'un çekimleri başladı! Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman da setten ilk kareyi paylaştı.

Yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'un çekimleri başladı!

Yaz aylarında Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Erkenci Kuş dizisinin başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman paylaşıyor.

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, hikayesi Meriç Acemi'ye ait olan, senaryosunu Ayşe Kutlu'nun yazdığı dizinin kadrosunda Can Yaman, Demet Özdemir ve Öznur Serçeler'in yanı sıra Özlem Tokaslan, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Mehmet Cihan Ercan, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Zeynep Kızıltan ve Sibel Şişman yer alıyor. Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman, Instagram hesabına setten bir fotoğraf yükledi.

Dizide, Can ve Sanem'in reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkın hikayesi anlatılacak.

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