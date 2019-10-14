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Yeni Yerel Yönetimler Yasası Meclis’e geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenen ve Samsun dahil 13 ilin katıldığı ’Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’nın ardından açıklama yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yeni Yerel Yönetimler Yasası’nın yılbaşı öncesi Meclis’e sunulacağını söyledi.AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 6’ncısı düzenlenen ’Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’ Samsun’da gerçekleştirildi.

Yeni Yerel Yönetimler Yasası Meclis’e geliyor

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenen ve Samsun dahil 13 ilin katıldığı ’Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’nın ardından açıklama yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yeni Yerel Yönetimler Yasası’nın yılbaşı öncesi Meclis’e sunulacağını söyledi.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 6’ncısı düzenlenen ’Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’ Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun dahil 13 ilin katıldığı ve 11-12-13 Ekim 2019 tarihlerinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlık yaptı.

“Yeni yasanın yılbaşı öncesi Meclis’e sunulacağını düşünüyoruz”
’Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’nın ardından bir açıklama yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, her detayının dikkatle ve özenle planlandığı ve son derece verimli geçen üç günlük bir program icra ettiklerini ifade ederek, "Samsun Teşkilatı olarak başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Şehir dışından katılan konuklarımızla birlikte toplamda yaklaşık 600 kişinin istifade ettiği çok ciddi bir organizasyondan alnımızın akıyla çıktık çok şükür. Son derece verimli toplantılar gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerimizin gelecek projeksiyonlarına ilişkin aydınlatıcı açıklamalar içeren kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildi, diyebilirim. Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’nin de ifade ettiği üzere, hazırlanan yeni yasa çerçevesinde büyükşehir-ilçe belediye ilişkileri, yetki devirleri, büyükşehirlerin ve ilçelerin bütçelerinin geliştirilmesi, finansman desteği gibi konularda ciddi düzenlemeler gerçekleştirilecek. Yeni yasanın yılbaşı öncesi Meclis’e sunulacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede yerel yönetimlerimizin özellikle finansla ilgili sıkıntılarına ciddi çözümler getirilmesi planlanıyor. AK Parti olarak tespit ettiğimiz her sorun gibi yerel yönetimlerimizi ilgilendiren sorunları da hızla çözme gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda; Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki ve ekibine, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan’a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Yusuf Ziya Yılmaz’a, Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörümüz Nazım Maviş’e, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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