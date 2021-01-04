Yeni yıl hedeflerinizi belirlediniz mi? İşte motivasyonunuzu artıracak öneriler

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, şunları söyledi: “Etrafınızda geçen onca yeni yıl listesi, büyük büyük kararlar yerine kendi listenizi oluşturmaya ne dersiniz? En yalın hali ile. Önümüzde 12 ay olan yeni bir yılı ‘başarılı’ geçirmeyi planlıyorsanız, başarıyı kendinize birinci şart olarak seçmek sizi daha çok kaygılandıracaktır. Ya yapamazsam endişesini de beraberinde getirebilir.

KİŞİYE UYGUN OLMAYAN HEDEFLER BASKI OLUŞTURABİLİR

Başkalarına uygun olan yeni yıl listelerini, yeni yıl kararlarını kendimize uygunmuşçasına üstlenmeye çalışmak aslında istemediğimiz hedefleri üzerimizde baskı olarak hissetmemize sebebiyet verebilir. Çokça duyduğumuz ‘mahalle baskısından’ pek de farkı olmayan bir durumdur.”

OOLUMSUZLUKLAR LİSTELENEBİLİR

Bu kaygıyla başa çıkmak için kişinin liste yapabileceğini belirten Özgenur Taşkın, “Şöyle bir adım herkes için motive edici olabilir: Kişinin kendisini mutsuz hissettiği, başarısız hissettiği ya da durması gerektiğini bildiği ama kendini durduramadığı yerleri kişileri ve zamanları listeleyebilir. Bu listeyi de kendine bir ‘hatırlatıcı’ olarak bir kenarda bulundurabilir. O liste okunmasa bile bir kenarda olduğu bilindiğinde kişiye destek olacaktır” diye konuştu.