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Yeni yıl ihtiyaçları marketlerdeki yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

(Kurumsal Haber) -Türkiye organize perakende sektöründe yer alan markalardan CarrefourSA, doldurulmuş ya da kızarmış hindiden, çeşit çeşit mezelere, yılbaşının vazgeçilmezi çam ağacından süslemelerine ve hatta Talih Kuşu Milli Piyango biletiyle yeni yıla hazır olduğunu duyurdu.

Yeni yıl ihtiyaçları marketlerdeki yerini aldı

İSTANBUL, (DHA)- (Kurumsal Haber) -Türkiye organize perakende sektöründe yer alan markalardan CarrefourSA, doldurulmuş ya da kızarmış hindiden, çeşit çeşit mezelere, yılbaşının vazgeçilmezi çam ağacından süslemelerine ve hatta Talih Kuşu Milli Piyango biletiyle yeni yıla hazır olduğunu duyurdu.

CarrefourSA, yaklaşan yeni yılla birlikte yılbaşı sofralarında ihtiyaç duyulan tüm lezzetleri ve yılbaşını anlamlı kılan süslemeleri, marketlerinden müşterileriyle buluşturmaya başladığını açıkladı. Yeni yıla dair görüşlerini aktaran CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yeni bir yılın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

KARTALLIOĞLU: HER YENİ YIL, YENİ BAŞLANGIÇLAR DEMEKTİR

Kutay Kartallıoğlu, “Bir yılı daha birlikte geride bırakıyor, yeni bir yılın heyecanını yaşıyoruz. Her yeni yıl, yepyeni başlangıçların habercisidir. 2020 yılının başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, müşterilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile müşterilerimiz adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye’nin yeni yılını kutlarız” diye konuştu.

HİNDİ ÇEŞİDİNDE ARTIŞ

Yılbaşı sofrasından hindiyi eksik etmeyenler için 25 yıldır hindi siparişi alıp yılbaşı akşamı evlere teslim eden CarrefourSA, bu yıl çeşidi artırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Müşterilerin tercihine göre doldurulmuş hindi, yarım hindi ya da hindi but şeklinde 28 Aralık Cuma, saat 22.00’ye kadar marketlerden ya da web sitesi üzerinden sipariş alarak 31 Aralık akşamı belirtilen adrese tam saatinde teslim ediliyor. 249,99 TL’ye Doldurulmuş Kızarmış Bütün Hindi Kestaneli İç Pilav, 7-8 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında mantar sote, şakşuka, haydari, rus salatası ve acılı ezme hediye ediliyor. 139,99 TL’ye ise, 3

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