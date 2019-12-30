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  4. Yeni Yıl Öncesi IŞİD'e Karşı Operasyonlarda Yüze Yakın Zanlı Yakalandı

Yeni Yıl Öncesi IŞİD'e Karşı Operasyonlarda Yüze Yakın Zanlı Yakalandı

30.12.2019 20:27 | Son Güncelleme

Terörle mücadele ekipleri Yeni Yıl kutlamaları öncesinde 5 ilde IŞİD’e karşı operasyon düzenledi. Ankara, Kayseri, Adana, Batman ve İstanbul’da gerçekleştirilen baskınlarda yüze yakın IŞİD zanlısı gözaltına alındı

Yeni Yıl Öncesi IŞİD'e Karşı Operasyonlarda Yüze Yakın Zanlı Yakalandı

Terörle mücadele ekipleri Yeni Yıl kutlamaları öncesinde 5 ilde IŞİD’e karşı operasyon düzenledi. Ankara, Kayseri, Adana, Batman ve İstanbul’da gerçekleştirilen baskınlarda yüze yakın IŞİD zanlısı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığı habere göre, Batman’da 400 polis memurunun katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda ayrıca silah, mühimmat ve belge de ele geçirildi.

Ankara’daki operasyonun sonucundaysa 30 Iraklı, 2 Suriyeli ve bir Faslı olmak üzere 33 terör zanlısının gözaltına alındığı belirtiliyor.

AA’nın haberinde ayrıca geçmişte Suriye ve Irak’ta savaşmış 9 Irak vatandaşı cihatçının da Kayseri’de yakalandığı, Adana’da gözaltına alınanlar arasındaysa 4 Suriyeli, 2 Iraklı olduğu aktarıldı.

İstanbul emniyet yetkilileri de, kent genelinde gerçekleştirdikleri baskınlarda 20 Türk, 4 yabancı uyruklu zanlının yakalandığını söyledi.

2017 yılında bir IŞİD militanının İstanbul’daki gece kulübü Reina’ya silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi öldürmesinin ardından emniyet birimleri 2018 yılı Aralık ayında da örgüte yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlemişti.

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