Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları

KOÇ BURCU 2019 YILLIK YORUMU Çalışanların kariyerlerini ve her Koç burcu mensubunun sorumluluklarını önemsedikleri bir yıllık süreç başlıyor. Önünüze çıkan zorlukların sizi yıldırmasına izin vermeden ilerleyiniz. Hedefinizi belirlediğinizde kim tutabilir sizi. Planlı çalışmanız, zorlukları zirveye giden yolun basamak taşı gibi görmek size başarı kazandıracak. Çevre değişimine sıcak bakacağız. Çocuk sahibi olmayı düşünürüz. Ailemizin geleceği, yuvamızın huzuru bizim için kutsaldır. Zayıf yönlerimizi iyileştirmek, derin acılarımızla yüzleşmek ve kendimize gelmek isteriz. Aile olgusunun hayatımızdaki yerini sorgularız. Bir yuva kurarız. Ev satın alırız. Paramızı doğru iş ve yatırımlarda kullanırız. Ailemizi dış etkenlere karşı koruruz. Kendimize hedef belirleriz. Amacımıza uygun ilerleriz. Her konuda güven olgusunu önemseriz. Riskli işlere kalkışmayız. Gerçekçi düşünür, çalışır, çaba gösteririz. Para nasıl kazanılır, nasıl harcanmalıdır, birikim nasıl yapılır bunlar üzerinde dururuz. Mevcut işimiz bize bu yönde bir katkı sağlamıyorsa, iş değişikliğinde bulunuruz. Yeteneklerimiz nedir, nasıl bir donanıma sahibiz, neleri yapabilir veya yapamayız bunları gerçekçi şekilde tespit edeceğiz. Jüpiter ve Uranüs destekleri mali konulardan, yurtdışı, akademik kariyer, yenilikler, değişimler için size fırsatlar getirecek. Hayatınızda birçok gelişme, sizi çok mutlu edecek. Devamı...

BOĞA BURCU 2019 YILLIK YORUMU Azimli ve kararlı Boğaların basın, medya, akademik alanda başarılı olacağınız bir yıl var önlerinde. Şirketlerin yönetici kadrosunda görev alabilirsiniz. Girişken olacaksınız. Daha fazla kazanmak isteyeceksiniz. Fırsatları kaçırmak istemeyeceksiniz. Çünkü geleceğiniz sizin için her zamankinden daha önemli olacak. Alış-satış, pazarlama, iletişim, yeni trendler, yatırımlar ilgimizi çekecek ve bu alanlarda başarılı olacaksınız. Satürn geçişi ve Tutulmalar, yeni bir çevre, yeni bir görüş ve fikirlerle ilerleyeceksiniz. Önemli projeler karşınıza çıkabilir. Para kazanmak yönünde enerjiniz gayet yüksek. İster yeni bir yuva kurun veya ister yalnız yaşayın hiç fark etmez. Eviniz sınırları içinde ve ailenizle ilgili konularda kendimizi güçlü görmek ve gücünüzü göstermek için şansınız yüksek. Huzur, güvence için ne gerekiyorsa yapacak kadar arzulusunuz. Eski sorunlara çözüm bulmak için üstünüze düşeni yaparsınız. İyice düşünülmüş, tasarlanmış ve enine boyuna analiz edilmiş girişimler için başarı kesindir. Uranüs ve Jüpiter desteği heyecan verici ve size geliştirici yenilikleri işaret ediyor. Bu yenilikler yayıncılık, fikir paylaşımı, eğitmenlik, danışmanlık, temeli sağlamlaştırma, çevre değişiminde bulunma, yakınlarınızla ilişkinizi güçlendirmelerde etkili olup fikirlerinizi, yeteneklerinizi bir ürüne, çalışmaya, projeye, yazıya-söze dökmenizi sağlayıcıdır. Devamı...

İKİZLER BURCU 2019 YILLIK YORUMU Önünüzdeki bir yıllık süreç, Satürn ve Tutulma etkileriyle eş-iş ortağı veya farklı kaynaklardan elinize ulaşan kazançları verimli, sorumlu, dikkatli şekilde düzenlenmesini sağlayacak. Hiçbir şeyi hafife almayacak, şansa bırakmayacaksınız. Önemli destekler alacaksınız. Uzun yıllardır ödediğiniz borcunuz bu yıl biter. Devletle ilgili (maaş, ödenek) konuları olumlu gelişir. Girişken olacaksınız. Emlak, arazi, yiyecek, aileye dönük işler ilginizi çekecek. Güvence, konfor arzunuz sizi yatırım yapmaya sevk edecek. Neler yapabiliriz, neler kazandırıcı olur, bunlar üzerinde duracağız. Daha dikkatli harcamalar yapacağız. Paramız olsa bile ekonomik alışverişlere yöneleceğiz. Emlak, arazi, yiyecek, aileye dönük işler ilgimizi çekecek. Borç almak vermek konusunda daha dikkatli davranacağız. Verimli olmayan, risk taşıyan işleri iyi ayırt edeceğiz. Evlilik, iş ortaklığı veya başkalarıyla kurulan bağlantılar ve ilişkiler güçlenecek. Uranüs ve Jüpiter geçişleri, kendinizi her anlamda yenilemek ihtiyacınızı vurguluyor. Fiziksel ve psikolojik anlamda sıkıntıya gelemeyeceğiz. Özellikle finansal konularda huzursuzluk çıkartan, kafamızı yoran, hayal kırıklığı yaratabilecek kişi ve durumlar hayatımızdan çıkacak. Devamı...

YENGEÇ BURCU 2019 YILLIK YORUMU Önünüzdeki bir yıllık süreç, Satürn ve tutulmalar etkisiyle ilişkileri geliştirme, sağlam bir temele oturtma, uzun vadeli bir karar alma yönünde önem taşıyor. İlişkide dayanışma önemli, birlikte hayatı geçirmek isteği önemli, zorlukta ve kolaylıkta yan yana yürümek önemli. Çiftler birbirinin fikirlerine saygı duymalı, tutarlı, dürüst olmalıdırlar. Sorumluluk olgusu son derece kıymetlidir. Ben demek yerine biz demeye hazırsanız, önünüzdeki süreç bir test anlamı taşısa da, olumlu sonuçlanacaktır. Bekar Yengeçlerin karşısına güvenilir, ailevi değerlere önem veren, gerçekçi bir insan girebilir. Evli Yengeçler eşlerinden büyük bir kuvvet ve destek görürler. Bekar Yengeçler başka bir şehir veya ülke bağlantılı bir kişiyle evlenebilir. Yengeçler için güvence, geleceği garanti altına almak amaçlı girişim, plan ve projelerin bu yıl fazlasıyla etkili olacak. Önem verdiğiniz her şeyi, savunup koruyacak güce kavuşursunuz. Sizin bilginize, tecrübenize ihtiyacı olan kişilere destek verirsiniz. Bu bir iş veya bir danışmanlık hizmeti olabilir. Çocuklarınız varsa onların eğitim hayatıyla ilgili kararlar verilir. Verimsiz işlerden uzak durulur. Bir iş değişimi yaşanır. Yeni bir işe adım atılır. Dostlardan destek görülür. Gerçekçi bir şekilde kariyer, toplumsal konum ve sorumluluk olguları yeniden tanımlanır. Bildiklerimizi geliştirme, bilmediklerimizi öğrenme yönünde kişisel gelişime önem verilir. Jüpiter ve Uranüs desteği, evlilik, hedef belirleme, toplumsal ilişkiler, umutlarımız yönünde size heveslendirici, harekete geçirtici ve yeniye yer açmamızı sağlayıcıdır. Devamı...

ASLAN BURCU 2019 YILLIK YORUMU Önünüzdeki bir yıllık süreç, kendiniz için belirlediğiniz hedef ve onu başarma azmidir. Hedefsiz, amaçsız olan kişiler için tabii ki başarılı bir sonuç mümkün olmaz. Nazik yaklaşımlar, birlik ve bütünlük niyeti size yeni kapılar açar. Yeri gelir ufak bir iş önerirler, sonra bir bakmışsınız büyük bir görev üstlenmişsiniz. Tutulmalar ve Satürn etkisi, hangi konularda kendimizi güçsüz, kırılgan, zayıf hissediyorsak o konularda bizi testten geçirip, olgunlaştıracak. Belki çok fazla duygusalsınız, içe yöneliksiniz ve olanı olduğu haliyle kabul ediyor, mücadele etmiyorsunuz. Bu konularda güçleneceksiniz. Kaybetmek korkusu, endişeler, aşırı vericilik ve tavizlerden uzak durunuz. Sağlığınıza önem verin. Kilonuza dikkat edin. Kemik-diş sağlığı, romatizmal sorunlar, ruhsal anlamda sizi rahatsız eden şikayetlerinizi doktorunuzla görüşün. Bunları ciddiye alalım. Bir proje için teklif alabilirsiniz. Başarısız olurum, yanılırım, engellenirim diye kendinize mazeret aramayın. İsterseniz pekala her zorluğu aşabilecek güçtesiniz. Potansiyel gücünüzü hafife almayın. Deneyin, görün, öğrenin ve araştırın. İçinizdeki cevheri, yaşam enerjisini açığa çıkartmak için siz de gönüllü olun. Geçmişe takılmayın. Geleceğe bakın. Jüpiter ve Uranüs geçişleri, çalışma ve günlük hayatınızı yenileyici, psikolojik ve bedensel sağlığınızı iyileştirici, rahatlık ve özgürlüğün ön planda tutulmasını sağlayıcıdır. Kendinizi nerede güvenli hissederseniz orada yaşayacak, o alanda kendinizi geliştireceksiniz. Devamı...

BAŞAK BURCU 2019 YILLIK YORUMU Önünüzdeki bir yıllık süreç, Satürn etkisi ve Tutulmalar sayesinde ilişkilerinizi evliliğe dönüştürücü, çocuk sahibi olmanızı sağlayıcı, güçlü iş ortaklığının göstergesidir. Kararlı olmak, sabırlı, azimli ve çalışkan olmak hayatın her alanında önem taşıyor. Aşk, gelir geçer olmaktan ziyade, ilerisi adına düşünülecek bir olgu haline geliyor. Karşınıza çıkan kişi veya mevcut ilişkinizde ciddiyet, dürüstlük ve uyum yükselecek. Sizin için güvence çok önemli. Bu iş, eğitim veya farklı alanda, kazanç sağlayan projelere sıcak bakacağız. Önemli bir iş alabiliriz. Geçmişe takılmak yerine, yeni bir sayfa açacağız. Buna gönüllü olacağız. Yurtdışıyla bağlantılı işlerimiz olabilir. Bir topluluk içinde yer alabiliriz. Bir ürün veya projemize sponsor bulabiliriz. Ailevi konular, kardeş ilişkileri, yurdumuz, ülkümüz hassas noktalarımız olacak. Ülkemizden farklı bir yerde bir müddet kalabiliriz. Bu gelişim için önemli bir adımdır. Başarılı oluruz. Onun için kaygı, endişe, kibir veya gereksiz takıntılar yerine, yeniliklere açık olmanızda fayda var. Aşka bakış açımız da bu şekilde gelişir. Gelir-geçer aşklar yerine güçlü temeli olan ilişkiyi tercih edersiniz. Hayatınıza giren kişiden çocuk sahibi olmayı düşünürsünüz. Bir evlat edinmek gibi bir tercihiniz de olabilir. Jüpiter ve Uranüs geçişleri, olgunluk, bilgelik, somut bir şeyler ortaya koymak, geliştirmek, büyütmek, verimli hale getirmek gibi kriterler baş tacınız olur. Devamı...

TERAZİ BURCU 2019 YILLIK YORUMU Önünüzdeki bir yıllık süreçte, aile hayatında zorluklar, baskı veya artan sorumluluklar sizi düşündürecek, bir şeyler yapmalıyım ve geleceğimi garanti altına almalıyım diyeceksiniz. Bu bir dönüşüm, yenilenme ve kendinizi tekrar yaratma sürecidir. Sorunların üstünü örtmeyecek, soruna neden olanlardan kurtulmayı tercih edeceksiniz. İş-aile dengesi önemli. Ciddi düşünmeli, hayırlı olanı istemelisiniz. İş hayatından ilişkilere kadar her anlamda güvence olgusuna önem verilecek. Tutulmalar ve Satürn etkileri, başkalarının sizi yönetip yönlendirmesine karşı duracağınızı işaret ediyor. İlerisi adına düşünecek, adım attığınız işlerde başarıya yürüyeceksiniz. Kolay değil belki ama geleceğinizi düşünmek zorundasınız. Bu iş hayatında garantiyi, özel yaşamınızda huzur ve bireyliğinizi, parasal konularda çıkarlarınızı düşünmek anlamına geliyor. 2019 yılı güvenliğinizi sağlamak, sorumluluk almak ve başarmak yılıdır. Oturduğunuz adres, yaşadığınız yer ve mekanla ilgili yeni gelişme ve değişimler olacak. Başka bir yere taşınabilirsiniz. Bir müteahhitle anlaşıp evinizi yenileyebilirsiniz. Bir ev satın alabilir, kiraya çıkabilir, kredi çekerek kira öder gibi bir mülk edinebilirsiniz. Bir ofis açabilirsiniz, işlerinizi evden sürdürebilirsiniz. Jüpiter ve Uranüs geçişleri size olgunlaştırıyor, geleceğinizi düşünmeye ve hazırlamaya davet ediyor. Biz bunları görmezden gelemeyiz, duymamazlık edemeyiz. Bilakis bu değişimlerin kendimizi keşfetmemizde, güvenli bir temele oturtmamızda bir basamak atlama olarak görebiliriz. Hayatınızdaki yenilenmeler sizi memnun edecektir. Devamı...

AKREP BURCU 2019 YILLIK YORUMU Önünüzdeki bir yıllık süreç, çevrenizle olan ilişkinizi güçlendiriyor. Satürn geçişi ve Tutulmalar, sıkı çalışma, sorumluluk, ciddiyet içeriyor. Ancak bunlar gözünüzü korkutmasın. Çünkü kolaylıkla her türlü zorluğun üstesinden geleceksiniz ve amacınıza ulaşacaksınız. Aşkta, sizi mutlu edecek kişiye rastlarısınız. Devam eden ilişkinizde olumlu gelişmeler yaşanacak. Evlenebilirsiniz. Uzun süredir problemli olan ve artık dayanmak zor dediğiniz ilişki sona erebilir. Hayatınıza başka biri girebilir. İş hayatında canla başla çalışacağız. Evet, çok zorlandınız. Maddi-manevi anlamda güçlenmemizi sağlayacak yenilikler karşımıza çıkacak. Sağlıklı verimli olana yönelecek, problemleri çözecek alternatif yollar, fırsatlar karşınıza çıkacak. Yüksek eğitim veya akademik kariyer için yurtdışı veya başka bir şehre gidebiliriz. Bu gelişim için gayet olumludur. Bir işi yerinde öğrenmek, bilgilenmek için kurs görebiliriz. Başka ülkelerin kültürleri hakkında bilgi sahibi olabilir, bunu işinizde kullanabiliriz. Jüpiter ve Uranüs geçişleri yeniliklerin maddi-manevi anlamda size tatmin edici olacağını gösteriyor. Hayatınıza bir form kazandırırsınız. Gelecek hedeflerinizi yeniden tayin edersiniz. Ki bunlar gayet olumludur. Yeni iş olanakları, yeni çevre, aile olmak, büyüme, güvenli bir temel üzerinde her şeyi inşa etmek kolaylaşır. Devamı...

YAY BURCU 2019 YILLIK YORUMU Önünüzdeki bir yıllık süreç, maddi güvence, ailevi konularda yapılacak değerlendirme ve yapılandırmanın göstergesidir. Üretkenlik bir hayli önem taşıyor. Garantili bir yaşam istiyorsanız daha fazla çalışacaksınız. İstikrarlı ilerlemeyi, elinize geçeni har vurup harman savurmamayı bileceksiniz. Yatırıma yöneleceksiniz. Gerçekçi bir şekilde duruma bakacak, değerlendirecek ve kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Finansal anlamda sizi tatmin etmeyen bir işte çalışmayacak veya hakkınız olanı isteyeceksiniz. Kira öder gibi bir ev alabilirsiniz. Bir ofis açabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz. Satürn geçişi ve Tutulmalar, birikime önem vermemizi, gereksiz harcamalardan uzak durmanızı, yatırıma yönelmenizi sağlayacak. Zoraki değil, bilhassa çıkarlarımızı geleceğe dönük düşünmemizi sağlayacak. Yarınlarımı düşünmeliyim diyeceksiniz. Jüpiter ve Uranüs geçişleri, yeniliklerin işaretçisidir. Akıllı seçimlerde bulunacaksınız. Hayatımızda neyin önemli olduğunu bilerek adımlar atacağız. Sağlıklı yaşamayı, güven dolu bir hayatı, kimseye muhtaç olmadan yarınlarımızı garanti altına almayı düşüneceğiz. Teknoloji ve teknik becerilerimizi geliştiririz. Öğretmenlik yapabiliriz. Yatırım yapacaksınız. Hukuki davalarınız başarılı şekilde sonuçlanacak. Hayatınızda verimli, performansını yükseltici, inancınızı pekiştirici ve hayata olumlu hislerle sarılmanızı sağlayıcı lütuflarla karşılaşacaksınız. Devamı...

OĞLAK BURCU 2019 YILLIK YORUMU Önümüzdeki 1 yıllık süreçte başarıya adım adım başarıya yol alacaksınız. İnsanlar sizi takdir edeceklerdir. Attığınız adımlar bunca yıl çektiğiniz sıkıntıların karşılığı olarak doğru ve yerindedir. Hedefe varmak kolay olur. Kendinizi geliştirdiğiniz, yetenekli olduğunuz, tecrübe edindiğiniz ne varsa şimdi meyvesini alırsınız. Sanatsal konularda, insanlara hizmet edilen mesleklerde, kardeşlerinizle ilişkinizde, iş ve özel hayatınızda sizi memnun edecek gelişmeler var. Satürn geçişi ve Tutulmalar, ilişkilerde güven, gelecek, samimiyet gibi olgulara verdiğimiz değeri yükseltecek. Biz olmak için, partnerin iyi niyeti, desteği, ilgisi sizin için çok önemli olacak. Evlilik kararı biraz da buna bağlı olacak. Kimi Oğlaklar bunu bulduklarında evlenmeyi, huzur bulmayı, hayatı birlikte kotarmayı düşünecekler. Evli olanlar, çocuk sahibi olmayı, büyümeyi, gelişmeyi önemseyecekler. Jüpiter ve Uranüsle geçişleri ilişkilerde bir değişim, yenilenme sürecine girildiğini işaret ediyor. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında önemli gelişmeler yaşanır. Yaşları büyükse evlenirler. Eğitimden, iş hayatı ve özel yaşamlarında olumlu değişimler gündeme gelir. Devamı...

KOVA BURCU 2019 YILLIK YORUM YORUMU Önümüzdeki bir yıllık süreçte yolunuzu, hedefinizi netleştirmiş olacaksınız. Tevazu içinde, yanlışları savunmak yerine kabul ederek, kurbanmış gibi düşünmeden kendinize ve geleceğinize sahip çıkarak ilerleyeceksiniz. İşe yaramayan, gereksiz, boş meselelerle zaman kaybetmezsiniz. Hedef belirleyecek, çalışacak, ruhunuza ve bedeninize özen göstereceksiniz. Meditasyon, sanatsal konular, güzel paylaşımlar sizinle olacak. Satürn geçişi ve Tutulmalar, yaşamdan zevk aldığımız ne varsa ona yönelmemizi sağlayacak. Çocuklar, aileleri ilgilendiren alanlarda çalışabiliriz. Yeme-içme, emlak, evde yapılan ürünlerin satışı gibi işlere yönelebiliriz. İnsanların sağlıklı bir beden ve ruhla yaşamalarına destek olursunuz. Bunu siz de kendiniz için isteyeceksiniz. 2019 yılı günlük hayatın düzenini sağlamak, beden ve zihin anlamında kendimizi verimli hale getirmek yılıdır. Evinizden işinizi yapabilirsiniz veya bir yer açabilirsiniz. İnsanların sağlıklı bir beden ve ruhla yaşamalarına destek olursunuz. Bunlardan para kazanacaksınız. Başka bir yere taşınabilirsiniz veya farklı bir çevrede işinizi yaparsınız. Jüpiter ve Uranüs geçişleri, aile yaşamı, yerleşim yeriniz, duyarlılıklar, çocuklar, çalışma hayatı ve günlük yaşantınızla ilgili olumlu gelişmeleri işaret ediyor. Önemli bir projeye hazırlanır, başarılı olursunuz. Ev yaşamı, aile ilişkileri, yeniden gözden geçirilecek. Ev-ofis tarzı çalışmalar gündeme gelir. Evinizi buna göre dekore ettirebilirsiniz. Size ait bir mülkü satabilirsiniz veya müteahhitle anlaşabilirsiniz. Devamı...