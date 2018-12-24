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Yeni yıl yaklaşırken hindi satışları arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

İZMİR'de, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden hindi, yeni yıl öncesi ilgi görmeye başladı.

Yeni yıl yaklaşırken hindi satışları arttı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden hindi, yeni yıl öncesi ilgi görmeye başladı. Erkek hindiler 200 ile 250 lira arasında alıcı bulurken, dişiler ise 200 liradan satılıyor.
İzmir'in Menemen ilçesine bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Menzer Şentürk (52), yılbaşı için beslediği hindileri satmaya başladı. Henüz yavruyken aldığı hindileri bakıp büyüten Menzer Şentürk, yem maliyetlerinden yakındı. Bu hayvanların bakımlarının son derece zor olduğunu belirten Şentürk, "Onları civcivken alıyorum, bakıyorum. Bakımı çok zor. 38 derece sıcaklıkta ve sarı ışık altında tutuyoruz. 3-4 aylık olunca dışarı çıkarabiliyoruz. Altını kuru tutuyoruz. Suyunu her gün değiştiriyoruz. Mevsimlere göre aşıları var, onları yaptırıyoruz. Yattıkları yeri sürekli dezenfekte ediyoruz. Bulundukları ortam sıcak olmazsa üst üste binip birbirini eziyorlar" dedi.
'YEMLER ÇOK MALİYETLİ'
Yemin çuvalının 90 liraya satıldığını, henüz civcivken aldığı 450 hindiye, günde bir buçuk çuval yem verdiğini kaydeden Şentürk, "Hindi satışları iyi ama biz çok az para kazanıyoruz. Yem maliyetleri çok yüksek. Tarlam olsa buğday, mısır, darı ekerim. Ama tarlam olmadığı için bunları satın alıyorum, böyle olunca da maliyet yükseliyor. Hindiler çok nazik hayvanlar. İlaç vermediğimizde çiçek çıkarıyor. Hayvanın hastalanmaması için yılda 3 bin lira veteriner ve ilaç masraflarına gidiyor" diye konuştu,
YENİ YIL GELMEDEN ÇOĞU SATILDI
Erkek hindilerin canlı ağırlığının 10 ile 12 kilogram arasında değiştiğini ve bunların 250 liraya satıldığını belirten Şentürk, erkek hindiyi 200 liranın altında satarsa zarar ettiğini söyledi. Dişi hindilerin ise 7-8 kilogram arasında olduğunu ve 200 liraya satıldığını belirten Şentürk, kilogramına göre 150 liraya satılan hindilerin de bulunduğunu kaydetti. 450 hindiyi hem internet üzerinden hem de gelenlere satan Menzer Şentürk, "Yeni yıl gelmeden, çoğu satıldı. Elimde şu anda 100 hindi kaldı" dedi.

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Yeni yıl yaklaşırken hindi satışları arttıYeni yıl yaklaşırken hindi satışları arttıYeni yıl yaklaşırken hindi satışları arttıYeni yıl yaklaşırken hindi satışları arttı

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