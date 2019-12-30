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  4. Yeni yıla 1 kala ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı

Yeni yıla 1 kala ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, 2019’da 51 milyondan fazla turist hedefini, yılın bitmesine bir ay kala yakalamak üzere olan Türkiye, ilk 11 ayda toplam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladı.Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık 43 milyonunu yabancılar oluştururken, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) en son açıkladığı 9 aylık verilerde yurt dışı ikametli vatandaş sayısı 5 milyon 136 bin 324’e ulaşmıştı.Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Kasım 2019 sınır verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye’yi yüzde 14,31 artışla 42 milyon 910 bin 408 yabancı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, 2019’da 51 milyondan fazla turist hedefini, yılın bitmesine bir ay kala yakalamak üzere olan Türkiye, ilk 11 ayda toplam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladı.
Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık 43 milyonunu yabancılar oluştururken, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) en son açıkladığı 9 aylık verilerde yurt dışı ikametli vatandaş sayısı 5 milyon 136 bin 324’e ulaşmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Kasım 2019 sınır verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye’yi yüzde 14,31 artışla 42 milyon 910 bin 408 yabancı ziyaret etti. Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11,41 artış ile 2 milyon 190 bin 622 oldu.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler
Türkiye’ye yılın ilk 11 ayında en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,42 artış ile Rusya Federasyonu birinci (6 milyon 887 bin 136 kişi), yüzde 11,57 artış ile Almanya ikinci (4 milyon 835 bin 626 kişi), yüzde 13,30 artış ile İngiltere (2 milyon 506 bin 246 kişi) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi, Bulgaristan ve İran izledi. Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre Bulgaristan yüzde 8,35 artışla (230 bin 220 kişi) birinci, Rusya Federasyonu yüzde 36,85 artışla (192 bin 683 kişi) ikinci, Almanya da yüzde 4,32 artışla (186 bin 132 kişi) üçüncü oldu. Almanya’yı Gürcistan ve İran takip etti.

Dünya Turizm Örgütü verileri
Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) Aralık 2019 verilerinde ise Türkiye, dünyada 2018 yılı ziyaretçi sıralamasında 6’ncı sıradaki yerini korudu. UNWTO’nun açıkladığı en son veri olan 2018 yılında, Türkiye’nin dünya turizm gelirlerindeki sıralaması da 15 oldu. Avrupa’nın en çok turizm geliri elde eden 6’ncı ülkesi olan Türkiye, yine Avrupa’da en çok turisti ağırlayan 4’üncü ülke oldu.

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