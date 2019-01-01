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Yeni yıla çalışarak girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:03 | Son Güncelleme

Yozgat'ta polis memurları, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak girdi - Yozgat Valisi Kadir Çakır, polis ve jandarma uygulama noktalarındaki görevlilerin yeni yılını kutladı

Yozgat'ta polis memurları, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak girdi.

Kentte yılbaşı dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri, şehir giriş ve çıkışları ile merkezde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alıp, asayiş uygulaması ve alkol denetimi yaptı.

Kontrollerde bir sürücüye aracına "çakar" diye tabir edilen lambalar takmaktan, bir sürücüye de abartı egzozdan 1002'şer lira ceza kesildi.

Jandarma ise kontrol noktalarında durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, uygulama noktalarını ziyaret ederek, görev yapan polis ve jandarmaların yeni yılını kutladı.

Gazetecilere açıklama yapan Çakır, 2019 yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Emniyet ve jandarma teşkilatı ile beraberiz. Ekiplerimiz başta trafik olmak üzere genel asayiş kontrolü yapıyor. Biz de destek için geldik, bu soğukta, karda, kışta özverili çalışmalarından dolayı hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Vali Çakır, güvenlik önlemlerini en iyi şekilde aldıklarını anlatarak, "Memleketimizin her tarafı bizim için önemli bu geçiş hattında da güvenliği en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Gerek yılbaşı gecesinde, gerekse yeni yılda bütün vatandaşımızın güvenli, huzurlu ortamda yaşamlarını idame ettirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Belediye temizlik işçileri de mesailerine ara vermeden çöpleri toplayarak yeni yıla girdi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar, bazı hizmetlerin gecesi gündüzü, cumartesi pazarı, bayramı tatili olmadığını belirterek, belediye temizlik işçilerinin de bunlardan olduğunu, yeni yıla da çalışarak girdiğini söyledi.

Duyar, "Biz 25 araç, 110 personel ile 3 vardiya bu hizmeti vermekteyiz. Amacımız şehrimizi sürekli temiz tutmaktır. Temizlemekten ziyade, temiz tutmak, temiz kullanmak önemlidir, o konuda vatandaşımızdan duyarlılık bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temizlik işçilerinden Ömer Daştan da her yılbaşı çalıştıklarını anlatarak, "Bizim için önemli olan ekmek paramızı kazanmaktır. Şehrimizi temizlemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Taksici Mustafa Ünal da yılbaşında da çalıştıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
yılbaşı Yozgat

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