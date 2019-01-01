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Yeni yıla deve oyunu ile bahşiş toplayarak girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

ARDAHAN’ın Posof ilçesinde yeni yıla yöresel ‘deve oyunu’ ile giren gençler, davul- zurna eşliğinde evleri gezerek yılbaşı harçlığı topladı.

Yeni yıla deve oyunu ile bahşiş toplayarak girdiler

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN’ın Posof ilçesinde yeni yıla yöresel ‘deve oyunu’ ile giren gençler, davul- zurna eşliğinde evleri gezerek yılbaşı harçlığı topladı.
Posof’ta 2018’in son gecesi geleneksel deve oyununu oynamak için bir araya gelen gençler, deve kostümü giyen arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezinde dolaştı. Cadde ve sokak aralarında davul- zurna eşliğinde dolaşan ve bahşiş almak için vatandaşları deveye bindirmeler ilginç görüntü oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

Yeni yıla deve oyunu ile bahşiş toplayarak girdilerYeni yıla deve oyunu ile bahşiş toplayarak girdilerYeni yıla deve oyunu ile bahşiş toplayarak girdilerYeni yıla deve oyunu ile bahşiş toplayarak girdiler

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