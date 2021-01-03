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Yeni yıla çekiciyle drift yaparak giren çekici sürücüsüne ceza

03.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla çekiciyle drift yaparak giren çekici sürücüsüne ceza

İzmir'in Konak ilçesinde yılbaşında "drift" yapan çekici sürücüsünün ehliyetine 2 aylığına el kondu, sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi. Sürücünün ifadesinde, suçu kabul etmediği, "drift" yapanın kendisi değil annesi olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Güzelyalı Mahallesi'nde yılbaşı gecesinde boş bir caddede çekicinin "drift" yaptığı görenler bu anları telefonlarıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinin ardından çekicinin sürücüsünün M.C.Ç. (27) olduğu belirlendi.

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Ehliyetine 2 aylığına el konan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi. Araç da 2 ay trafikten men edildi.

M.C.Ç'nin ifadesinde, suçu kabul etmediği, "drift" yapanın kendisi değil annesi olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

AA

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