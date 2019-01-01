Yeni yıla elleri tetikte girdiler

Güvenlik korucusu Aziz Demirtaş ise yeni yılın huzur getirmesi temennisinde bulunarak, "Askerimiz ve polisimizle hep omuz omuzayız. Milletimizin gözü arkada kalmasın, her zaman görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiklerini vurgulayan Kandemir, "Milletimizin huzurlu bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Korucuların 1986'dan bu yana 2 bin 800'e yakın şehit verdiğini kaydeden Kandemir, Türkiye genelinde 55 bine yakın güvenlik korucusunun görev yaptığını kaydetti.

Burada güvenlik korucuların yeni yılını tebrik eden Kandemir, AA muhabirine, korucuların zorlu şartlara rağmen görevini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Ömerli ilçesinde Hop Geçidi mevkisinde yeni yıla saatler kala nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Korucu Celalettin Çakas da yeni yıla görevlerinin başında girdiklerini işaret ederek, şunları kaydetti:

"27 yıldır Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmaktayım. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Yeni yılda görevimizin başındayız ama her şeyden önce vatanımız geliyor."

Mecid Başçı da yılbaşında vatan nöbetini tutmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Vatan nöbeti her şeyden daha önemli. Kanımızın son damlasına kadar terörle mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

