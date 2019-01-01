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Yeni yıla elleri tetikte girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:33 | Son Güncelleme

Başarılı operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmayan ve suçluların korkulu rüyası olan Mehmetçik, yeni yıla elleri tetikte girdi - Nöbet tutan Jandarma Er Adem Tekit: -"Yeni yılda ailemin yanında olmadığım için üzülmesinler, burada vatani görevimi yapmaktayım."

Muş'ta başarılı operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, 2019 yılına elleri tetikte nöbet tutarak girdi.

Dondurucu soğuğa rağmen fedakarca görevini sürdüren Hasköy Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Mehmetçik, yeni yıla vatan savunmasında girdi.

Terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılıkla da mücadele eden Mehmetçik, şartlar ne olursa olsun 24 saat görevinin başından ayrılmıyor.

Korkut İlçe Jandarma Komutanlığında görevli ekipler de yeni yılda vatandaşların huzur ve güvenliği için yol kontrolü yaptı.

Yol uygulamasında vatandaşların yeni yılını da kutlayan güvenlik güçleri, onları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kontrollerde eğitimli narkotik köpeği "Atak" da bulundu.

Yeni yıla nöbet tutarak giren Jandarma Er Adem Tekit, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere herkesin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yıl geçirmesini temenni etti.

Tekit, "Silah arkadaşlarıma yeni yılda mutlu ve başarılı görevler diliyorum. Yeni yılda ailemin yanında olmadığım için üzülmesinler, burada vatani görevimi yapmaktayım." dedi.

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Hasköy Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı mehmetçik muş yeni yıl

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