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Yeni yıla girerken başarıya taşıyacak altın değerinde 8 öneri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

Kişisel Gelişim Mentoru Erkut Ergenç, yeni yılda daha başarılı bir hayat için 8 ipucu verdi.

Yeni yıla girerken başarıya taşıyacak altın değerinde 8 öneri

Kişisel Gelişim Mentoru Erkut Ergenç, yeni yılda daha başarılı bir hayat için 8 ipucu verdi. Ergenç, başarılı insanların erken kalktıklarına, ’hayır’ demeyi bildiklerine ve en büyük sermayenin kitap okumak olduğuna dikkat çekti.
Kişisel Gelişim Mentoru Erkut Ergenç, yeni yılda her alanda başarı sağlamanın 8 yolunu açıkladı. Başarılı insanların güne her zaman çok erken başladıklarını anlatan Ergenç, "Yeni yıl erken kalkma alışkanlığını sağlamak için iyi bir fırsat; ’ama ben erken kalkıyorum’ diyenler için de cevabım şu; biraz daha erken kalkın. Bu yıl ’hayır’ demeyi öğrenin. Zaman yönetiminin bence en etkili sırrı ’hayır’ kelimesinden geçiyor. Hayır deyince insanları üzebilirsiniz; ama sonrasında sizin üzülmeniz daha iyi bir seçenek olamaz. Daha verimli olmak için spor yapın demek isterdim; ama daha da önemlisi sağlıklı olmak için ne gerekiyorsa yapın. Bir beslenme uzmanıyla dost olmanın vakti geldi. Zaten bir dostunuz varsa onunla daha sık bir araya gelmelisiniz. İşlerinizi ertelemeyin. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bir ilham beklemeyin. Hayallerinizin başlı başına birer ilham olduğunu sakın unutmayın. Ertelemek sizi sadece başarısız yapar" dedi.

"Önce kendinizi geliştirin"
Yeni yılda daha kibar ve nazik olma önerisinde bulunan Liderlik Okulu kurucusu Ergenç, şunları söyledi:
"Yeni yılda daha kibar ve nazik olun. İnsana ve insanlığa sevgi dolu yaklaşın. Saygı insanlar için daha üst düzey bir ihtiyaçtır. Onlara önce bunu verin. Geri dönüşlere inanamayacaksınız. Hayatınızdaki sorunları küçük parçalara ayırın ve yeni yılda bu parçaları tek tek planlı bir şekilde yok edin. İyi bir sorun kontrol listesini parçalamak kadar zevkli bir şey olamaz. Sonrasında sorunların nasıl hayatınızdan çıktığını görün. Gelirinizi arttırmanızın en kolay yolu sermaye yapmaktır. En kolay sermaye artırımı kendinize yatırımla gerçekleşir. Önce kendinizi geliştirin. Sermaye bilgi ise yeni yılda bol kitap okuyup, eğitimlere katılın. Dahi olmanın gerçek yüzünde çok çalışmak vardır. Ama çok çalışmak, çok koşuşturmak değildir. Meşgul olmak hiç değildir. ’Yoğunum’ kelimesini çok kullanıyorsanız bir kez daha düşünün ve planlama yapmayı öğrenin."

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