Yeni yıla girerken başarıya taşıyacak altın değerinde 8 öneri

Kişisel Gelişim Mentoru Erkut Ergenç, yeni yılda daha başarılı bir hayat için 8 ipucu verdi. Ergenç, başarılı insanların erken kalktıklarına, ’hayır’ demeyi bildiklerine ve en büyük sermayenin kitap okumak olduğuna dikkat çekti.

Kişisel Gelişim Mentoru Erkut Ergenç, yeni yılda her alanda başarı sağlamanın 8 yolunu açıkladı. Başarılı insanların güne her zaman çok erken başladıklarını anlatan Ergenç, "Yeni yıl erken kalkma alışkanlığını sağlamak için iyi bir fırsat; ’ama ben erken kalkıyorum’ diyenler için de cevabım şu; biraz daha erken kalkın. Bu yıl ’hayır’ demeyi öğrenin. Zaman yönetiminin bence en etkili sırrı ’hayır’ kelimesinden geçiyor. Hayır deyince insanları üzebilirsiniz; ama sonrasında sizin üzülmeniz daha iyi bir seçenek olamaz. Daha verimli olmak için spor yapın demek isterdim; ama daha da önemlisi sağlıklı olmak için ne gerekiyorsa yapın. Bir beslenme uzmanıyla dost olmanın vakti geldi. Zaten bir dostunuz varsa onunla daha sık bir araya gelmelisiniz. İşlerinizi ertelemeyin. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bir ilham beklemeyin. Hayallerinizin başlı başına birer ilham olduğunu sakın unutmayın. Ertelemek sizi sadece başarısız yapar" dedi.