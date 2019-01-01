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Yeni yıla görev başında girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:28 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de görevli yapan polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2019 yılına görevlerinin başında girdi.

Yeni yıla görev başında girdiler

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de görevli yapan polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2019 yılına görevlerinin başında girdi. Kent merkezinde 2 bin polis görev yaparken, itfaiye ekipleri de olası bir yangın ve kazalara karşı hazır bekledi. Sağlık ekipleri de ihbarlara zamanında yetişebilmek için gece boyunca zamanla yarıştı.
Denizli'de çalışan polis, itfaiye ve sağlık görevlileri, yılbaşı akşamında mesai yaptı. Ekipler, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı akşamı geçirmesi için mesai harcarken, 2019 yılını görevlerinin başında karşıladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, güvenlik önlemlerini artırdı. Şehrin ana arterleriyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda ekipler denetimler yaptı. Birçok noktada 2 bin personelle görev yapan Denizli polisi, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak, şüpheli araçlarda aramalar yapıldı, vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de muhtemel kaza ve yangınlara karşı yeni yılı görevleri başında karşıladı. Ekipler komuta merkezinden gelen yangın ihbarına doğru çıkış yaparak bölgeye doğru hareket etti.
Yeni yılda vatandaşın huzurlu bir şekilde girmesi için görev başında olduklarını belirten Vardiya çavuşu Burçin Kemer,"Bizim bu gibi özel günlerde çalışmamız hiç önemli değil. Biz ateş savaşçıları olarak, yaptığımız işle gururluyuz. Sevdiklerimizle olamasak da mesai arkadaşlarımızla bir aileyiz" dedi.

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