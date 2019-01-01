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Yeni yıla görev başında giren polislere emniyet müdüründen baklava ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:20 | Son Güncelleme

Yeni yıla görev başında giren polislere emniyet müdüründen baklava ikramı

BİLECİK (AA) - Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, yeni yıla görev başında giren polislere baklava ikram etti.

Emniyet Müdürü Namal, kentte yılbaşı gecesi herhangi bir asayiş olayının yaşanmaması için devriye gezen, kavşaklarda nöbet tutan polislere hem moral vermek hem de başarı dilemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi önündeki kavşakta asayiş uygulaması yapan ekiplerin yanına gelerek sohbet eden Namal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin 24 saat vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi.

Yılbaşında tedbirlerin artırıldığını aktaran Namal, "Vatandaşımızın huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için arkadaşlarımızla birlikte daha yoğun bir şekilde görevdeyiz. 26 ekip ve 162 personel ile her an görevdeyiz. Asayiş ve trafik ekiplerimiz gece boyunca çalışmaya devam edecek. Günün her saati vatandaşlarımızın emrindeyiz. Biz de bu soğuk havada fedakarca çalışan arkadaşlarımıza baklava ikram ettik. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
baklava Bilecik Emniyet

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