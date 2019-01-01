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Yeni yıla görev başındayken girdiler 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:18 | Son Güncelleme

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının olaysız geçmesi için kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının olaysız geçmesi için kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamaya katılan 7 bin polis, yeni yıla görevinin başında girdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamaları kapsamında kent genelinde uygulama noktası oluşturarak önlem aldı. Yeni yılın olaysız geçmesi için çeşitli şubelerden 7 bin polis görevlendirildi. Eğlence merkezlerinin giriş ve çıkış noktalarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alkollü olarak araç kullanılmaması ve kullananların belirlenmesi için denetim yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler ise ana caddelerde ve sokak aralarında devriyelerini sürdürüyor.

Öte yandan, sivil polisler yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde olası taciz, gasp ve kapkaç olaylarını önlemek ve anında müdahale edebilmek için halkın arasında görev yapıyor. Motorize ekipler ve atlı polisler ise Kordon’da görev yaparken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanı’nda güvenlik önlemini üst seviyede tutmaya devam ediyor. Çeşitli şubelerden 7 bin polis, yeni yılı görevi başında karşıladı. Polis ekiplerinin yılbaşı görevi, sabah saat 05.00’e kadar devam edeceği öğrenildi.

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