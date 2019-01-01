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Yeni yıla hastanede 'Merhaba' dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

BURSA'da yeni yıla hastanede giren hastalar, doktorlar ve hastane personeliyle yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi.

Yeni yıla hastanede 'Merhaba' dediler

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - BURSA'da yeni yıla hastanede giren hastalar, doktorlar ve hastane personeliyle yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde özel olarak organize edilen fuaye alanında çalışanlar ve hastalar 2019'u coşkuyla karşıladı. Birlikteliklerini pekiştiren hastane yönetimi ve çalışanları, 2019’un sağlıklı ve başarılı geçmesi için temennilerini dile getirdi. Çalışanlara, emekleri için teşekkür eden Genel Müdür Metin Arslan, konuşmasında “2018, hastanemiz için çok başarılı bir yıl oldu. Sağlığa değer katan hizmet anlayışımızla 2019’da da yeni başarılar elde edeceğiz. İnşallah 2019 yılı hepimize güzellikler getirir. Ülke olarak zorlukların üstesinden gelmiş olduğumuz bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.
KANSER HASTALARINA MORAL
Hastanede kanser hastası olan ve tedavi görenler için de bir etkinlik düzenlendi. Kanser hastalarına destek amacıyla kurulan bir dernek olan ONKO-DAY işbirliğiyle yılbaşı eğlencesi düzenlenirken kemoterapi alanında hemşireler ve diğer sağlık görevlileri, hastalara yılbaşı sürprizi hazırladı.

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Yeni yıla hastanede 'Merhaba' dediler

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