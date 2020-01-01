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  4. Yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdiler

Yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:52 | Son Güncelleme

  ADALAR'da atlı faytonların kaldırılmasını talep eden eylemciler yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdi.

Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA) ADALAR'da atlı faytonların kaldırılmasını talep eden eylemciler yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdi.
Büyükada'da 'ruam hastalığı' nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde bulunan Saraçhane Parkı'na çadır kuran eylemciler yeni yıla bu çadırlarda girdi. Adalar'da tamamen atlı faytonların kaldırılmasını isteyen eylemciler şikayet dilekçeleri yazdıklarını belirtti.

"TEK DİLEĞİMİZ ATLI FAYTONLARIN TAMAMEN KALDIRILMASI"
Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri üyesi Doğa Altınsay, "Yeni yıla burada giriyoruz nöbetimize devam ediyoruz 13'üncü gündeyiz. 2020'den tek dileğimiz atlı faytonların tamamen adalardan kaldırılmasıdır. Bunun bir an önce yerine getirilmesidir bu sözün aynı zamanda. Soğuktan etkileniyoruz tabi çok soğuk fakat öbür tarafta atlar ölüyor bunu düşünüyoruz. Burada kendimizi ısıtmak için yöntemler arıyoruz. Atölyeler yapıyoruz etkinlikler yapıyoruz. Buraya gelen her destek bizi motive ediyor. Birbirimizi motive ediyoruz burada. Şuanda beklemedeyiz şikayet dilekçeleri yazıyoruz. Süreç tabi ki bir açıklama gerektirecek İBB tarafından onu bekliyoruz yakın zamanda açıklarlar diye bekliyoruz. Biz tamamen sıfır atlı fayton sözünü almıştık bu sözün tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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