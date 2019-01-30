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Yeni yıla kar banyosu ve deniz keyfiyle girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 22:02 | Son Güncelleme

Bursalı iki arkadaştan biri yeni yıla kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar banyosu yaparak, diğeri ise tatil için gittiği Fethiye Ölüdeniz’de serin sulara dalarak girdi.Bursa’da bir fabrikada çalışan Necati Öztürk ve Osman Demir anlaşarak yeni yıla farklı bir etkinlik yapmak istedi.

Bursalı iki arkadaştan biri yeni yıla kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar banyosu yaparak, diğeri ise tatil için gittiği Fethiye Ölüdeniz’de serin sulara dalarak girdi.
Bursa’da bir fabrikada çalışan Necati Öztürk ve Osman Demir anlaşarak yeni yıla farklı bir etkinlik yapmak istedi. Yılbaşı tatili için Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan ablasına giden Osman Demir, Ölüdeniz’in serin sularına girerken, Bursalı dağcı Necati Öztürk de Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’da eksi 5 derecede kar banyosu yaptı. Sabahın erken saatlerinde Uludağ’a yürüyüşe çıkan Öztürk, üzerini çıkarıp kara girdi. Küreklerle kara gömülen Öztürk karda yürüdü ve bir metreyi bulan kara balıklama dalarken, hava sıcaklığı 10 derece olan Ölüdeniz’deki arkadaşı Demir serin sulara girdi. O anlar arkadaşları tarafından böyle kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Yaptıkları planı gerçekleştirdiklerini belirten 47 yaşındaki Bursalı dağcı Necati Öztürk, havanın bayağı soğuk olduğunu kara girdikçe alıştıklarını, tekrar tekrar girdiklerini söyledi. Öztürk, belki de onun sayesinde bu sene hasta olmayacağını sözlerine ekledi.

Yeni yıla kar banyosu ve deniz keyfiyle girdiler

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