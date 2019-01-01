HABER

Yeni yıla karla mücadele yaparak girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

BİTLİS’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İl Özel İdaresi ve Belediye karla mücadele ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için yeni yıla kar temizleme çalışması yaparak girdiler.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İl Özel İdaresi ve Belediye karla mücadele ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için yeni yıla kar temizleme çalışması yaparak girdiler. Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir çok köy ve mazranın yolunu ulaşıma kapatırken, İl Özel İdaresi ile Belediye ekipleri yolları açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da yılbaşına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Kurtkan, şimdiye kadar 5 bin kilometre çalışma yaptıklarını söyledi. Karla mücadele çalışmalarını 90 personel 70 iş makinesi ile sürdürdüklerini belirten Kurtkan şöyle konuştu: "Şu anda Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı Köyünde karla mücadele çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu yılbaşı gecesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şu an itibari ile il genelinde 5 bin kilometreye yakın karla mücadele çalışmamız bulunmaktadır. Toplamda 7 ilçede 9 şantiyemizle vatandaşlarımızın ulaşımlarının aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda yol açmanın yanı sora acil durumlara müdahale etmek için de ekiplerimiz hazırda beklemektedir. 112’den gelen acil vakalar için hemen o bölgeye iş makinesi yönlendirmesi yapmaktayız. 112 ile koordineli bir şekilde hastamızı hastaneye kadar getiriyoruz.” Yoğun kar yağışının ardından 350 köy ve 293 mezranın yolunun kapalı olduğu, bu yolların açılması için yoğun bir çalşma yürütüldüğü belirtilirken, meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini, hava sıcaklıklarının ise önemli derecede düşeceğini söyledi.

PARTNERMilli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı?
Bakan yeni yıla orada girdi! Tipiden 3 saatte ulaşabildiBakan yeni yıla orada girdi! Tipiden 3 saatte ulaşabildi
Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdilerYeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

İstanbul'da böylesi uzun zamandır görülmemişti

Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama aracı ve sıralı tam liste ile biletlerini kontrol et! İkramiye çıktı mı?

Yılbaşı çekilişinde ikramiye çıkan numaralar tam liste!

Süleyman Soylu, yeni yıla Yüksekova'daki üs bölgesinde girdi

Bakan yeni yıla orada girdi! Tipiden 3 saatte ulaşabildi

Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler

Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler

18 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

18 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Düzce'de 3 katlı ahşap ev yandı

Düzce'de 3 katlı ahşap ev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.