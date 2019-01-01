Yeni yıla karla mücadele yaparak girdiler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İl Özel İdaresi ve Belediye karla mücadele ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için yeni yıla kar temizleme çalışması yaparak girdiler. Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir çok köy ve mazranın yolunu ulaşıma kapatırken, İl Özel İdaresi ile Belediye ekipleri yolları açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da yılbaşına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Kurtkan, şimdiye kadar 5 bin kilometre çalışma yaptıklarını söyledi. Karla mücadele çalışmalarını 90 personel 70 iş makinesi ile sürdürdüklerini belirten Kurtkan şöyle konuştu: "Şu anda Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı Köyünde karla mücadele çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu yılbaşı gecesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şu an itibari ile il genelinde 5 bin kilometreye yakın karla mücadele çalışmamız bulunmaktadır. Toplamda 7 ilçede 9 şantiyemizle vatandaşlarımızın ulaşımlarının aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda yol açmanın yanı sora acil durumlara müdahale etmek için de ekiplerimiz hazırda beklemektedir. 112’den gelen acil vakalar için hemen o bölgeye iş makinesi yönlendirmesi yapmaktayız. 112 ile koordineli bir şekilde hastamızı hastaneye kadar getiriyoruz.” Yoğun kar yağışının ardından 350 köy ve 293 mezranın yolunun kapalı olduğu, bu yolların açılması için yoğun bir çalşma yürütüldüğü belirtilirken, meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini, hava sıcaklıklarının ise önemli derecede düşeceğini söyledi.

