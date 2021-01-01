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Yeni yıla korona virüs gölgesinde girildi

01.01.2021 00:31 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da her sene yılbaşında dolup taşan sokak ve caddeler ilk kez bu kadar boş kaldı.

Sakarya’da her sene yılbaşında dolup taşan sokak ve caddeler ilk kez bu kadar boş kaldı. Yeni yıla korona virüs gölgesinde girilirken polis ekipleri eğlence yapılması yasak olan yerler ve otellerde denetimler gerçekleştirdi.

Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de yeni yıla korona virüs gölgesinde girildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde ülke genelinde 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00’da başladı. 4 Ocak Pazartesi günü sabah 05.00’da sona erecek. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" şeklinde çalıştı. Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi, kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmediği için bu yönde denetimler sıkılaştırıldı. Polis ekipleri de otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesine karşı denetimler gerçekleştirdi.

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