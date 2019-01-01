HABER

Yeni yıla "masalsı yolculuk" yaparak girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 03:25 | Son Güncelleme

Doğu Ekspresi yolcuları 2019'u trende Kayseri'ye gelirken kutlama imkanı buldu - Yolculardan Hatice Kılıç: - "Geze geze, göre göre yılbaşını kutladık"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve "masalsı yolculuk" olarak adlandırılan Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferine katılan yolcular yeni yıla trende girdi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin son iki yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi, yıl başında da yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini yaptı. Yaklaşık 25 saatlik yolculukta, güzergahındaki eşsiz manzaralar arasında masalsı yolculuğa çıkartan Doğu Ekspresi'nde yılbaşını kutlayan yolcular eğlenceli anlar yaşadı.

Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan ve "2019" rakamlarını yazan bazı yolcular seferlerini unutulmaz hale getirdi.

Trenle seyahat eden her yaştan yolcu, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıp sohbet ederek eğlencenin tadını çıkardı.

- "Unutamayacağımız bir yılbaşı geçirdik"

Yolculardan Serdar Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'ne binmek için Konya'dan geldiğini, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ve sürekli dans ettiklerini söyledi.

Adana'da yaşayan Çağrı Dağlıoğlu ise dışarıda olmaktansa Doğu Ekspresi'ni tercih ettiğini ve unutamayacakları bir yılbaşı geçirdiklerini belirtti.

Nur Polat, çok heyecanlı ve dolu dolu bir yılbaşı geçirdiklerini anlattı.

Hatice Kılıç ise karlarla kaplı bir manzarayla Anadolu'nun güzelliklerini gördüklerini kaydederek, "Geze geze, göre göre yılbaşını kutladık." dedi.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı ise 'Davut'Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı ise 'Davut'
Elazığ'da 2019'da ilk dünya gelen Bahar Mina olduElazığ'da 2019'da ilk dünya gelen Bahar Mina oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi Kayseri Masalsı yolculuk Serdar Bircan TCDD

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılı buz gibi suya girerek karşıladılar!

Yeni yılı buz gibi suya girerek karşıladılar!

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Pentagon'da deprem! O isim görevden alındı...

Pentagon'da deprem! Görevden alındı!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.