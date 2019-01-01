HABER

Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 09:10 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve "masalsı yolculuk" olarak adlandırılan Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferine katılan yolcular yeni yıla trende girdi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin son iki yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi, yıl başında da yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini yaptı. Yaklaşık 25 saatlik yolculukta, güzergahındaki eşsiz manzaralar arasında masalsı yolculuğa çıkartan Doğu Ekspresi'nde yılbaşını kutlayan yolcular eğlenceli anlar yaşadı.

Geze geze göre göre yılbaşı kutladılar

Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan ve "2019" rakamlarını yazan bazı yolcular seferlerini unutulmaz hale getirdi.
Trenle seyahat eden her yaştan yolcu, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıp sohbet ederek eğlencenin tadını çıkardı.

'UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR YILBAŞI GEÇİRDİK'

'UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR YILBAŞI GEÇİRDİK'
Yolculardan Serdar Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'ne binmek için Konya'dan geldiğini, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ve sürekli dans ettiklerini söyledi.
Adana'da yaşayan Çağrı Dağlıoğlu ise dışarıda olmaktansa Doğu Ekspresi'ni tercih ettiğini ve unutamayacakları bir yılbaşı geçirdiklerini belirtti.
Nur Polat, çok heyecanlı ve dolu dolu bir yılbaşı geçirdiklerini anlattı.
Hatice Kılıç ise karlarla kaplı bir manzarayla Anadolu'nun güzelliklerini gördüklerini kaydederek, "Geze geze, göre göre yılbaşını kutladık." dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi yılbaşı yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

İstanbul'da böylesi uzun zamandır görülmemişti

Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama aracı ve sıralı tam liste ile biletlerini kontrol et! İkramiye çıktı mı?

Yılbaşı çekilişinde ikramiye çıkan numaralar tam liste!

Süleyman Soylu, yeni yıla Yüksekova'daki üs bölgesinde girdi

Bakan yeni yıla orada girdi! Tipiden 3 saatte ulaşabildi

18 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

18 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Düzce'de 3 katlı ahşap ev yandı

Düzce'de 3 katlı ahşap ev yandı

Bakan Soylu 3 saatte ulaşabildi! Yeni yıla onlarla girdi

Bakan Soylu 3 saatte ulaşabildi! Yeni yıla onlarla girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.