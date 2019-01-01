Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler

TCDD Taşımacılık AŞ'nin son iki yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi, yıl başında da yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini yaptı. Yaklaşık 25 saatlik yolculukta, güzergahındaki eşsiz manzaralar arasında masalsı yolculuğa çıkartan Doğu Ekspresi'nde yılbaşını kutlayan yolcular eğlenceli anlar yaşadı.

Geze geze göre göre yılbaşı kutladılar

Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan ve "2019" rakamlarını yazan bazı yolcular seferlerini unutulmaz hale getirdi.

Trenle seyahat eden her yaştan yolcu, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıp sohbet ederek eğlencenin tadını çıkardı.

'UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR YILBAŞI GEÇİRDİK' Yolculardan Serdar Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'ne binmek için Konya'dan geldiğini, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ve sürekli dans ettiklerini söyledi.

Adana'da yaşayan Çağrı Dağlıoğlu ise dışarıda olmaktansa Doğu Ekspresi'ni tercih ettiğini ve unutamayacakları bir yılbaşı geçirdiklerini belirtti.

Nur Polat, çok heyecanlı ve dolu dolu bir yılbaşı geçirdiklerini anlattı.