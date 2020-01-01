Yeni yıla nöbette girdiler

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yeni yıla görevlerinin başında girdi.

AA ekibi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Komuta Merkezinde yoğun mesai arasındaki yeni yıl kutlamalarını görüntüledi.

Nöbetlerinin başında 2020 yılını karşılayan ekipler, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

112 Acil Komuta Merkezinde görevli doktor Tonguç Berkay İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleklerini ne şartta olursa olsun sevgiyle yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeni yıla da mesai başında girdiğini ifade eden İlhan, "Bizim için bayram seyran yok. Bizim tek amacımız hastalarımıza müdahale edip şifa vermek." dedi.

İlhan, sağlık görevlileri olarak 24 saat esasına dayalı vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getirdi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Tarlacı ise görevlerini gece gündüz demeden sürdürdüklerini belirtti.

Yangınsız bir yıl dileğinde bulunan Tarlacı, vatandaşlara yılbaşı, bayram, özel gün demeden hizmet sunduklarını aktardı.

İtfaiye eri Gürkan Turan da yeni yıla mesai başında girdiklerini, hem eğlendiklerini hem de görevlerini yerine getirdiklerini ifade etti.

