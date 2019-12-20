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Yeni yıla özel kazak koleksiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:51 | Son Güncelleme

(Kurumsal Haber) - Yeni yıla sayılı günler kala giyim firması DeFacto, 2020 yılbaşı koleksiyonunda lacivert, kırmızı, gri ve yeşil gibi renklerden oluşan kazak serisini beğeniye sunduğunu duyurdu.  Giyim markası DeFacto’dan yapılan yazılı açıklamada, bu yılbaşında eğlenceli, şık ve rahat kazakların ön plana çıktığı ve buna yönelik yeni bir koleksiyon hazırladıkları dile getirildi.

İSTANBUL, (DHA) (Kurumsal Haber) - Yeni yıla sayılı günler kala giyim firması DeFacto, 2020 yılbaşı koleksiyonunda lacivert, kırmızı, gri ve yeşil gibi renklerden oluşan kazak serisini beğeniye sunduğunu duyurdu.

Giyim markası DeFacto’dan yapılan yazılı açıklamada, bu yılbaşında eğlenceli, şık ve rahat kazakların ön plana çıktığı ve buna yönelik yeni bir koleksiyon hazırladıkları dile getirildi.

Açıklamanın devamında, “Kadın, erkek ve çocuklar için özel olarak tasarlanan yumuşacık ve rengarenk kazaklar mevsimin enerjisini yükseltiyor. Yeni yıl coşkusu ile hazırlanan seri, noel baba, kardan adam, penguen ve geyikli modelleri ile yüzleri gülümsetiyor. Ebeveynleri kadar modaya düşkün minikler için couple hazırlanan kazaklar fark yaratıyor. Yeni yılda da eğlencenin bir parçası olmak isteyen beyefendiler kazakları gömlekleri ile kullanıyor” denildi.

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