Yeni yıla saatler kala Rusya’dan Kiev’e hava saldırısı! 1 ölü, 11 yaralı 'Sığınaklarda kalın'

Rus ordusu, yeni yıla saatler kala Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı. Patlamaların yaşandığı hava saldırısına ilişkin Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan açıklama geldi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı aktarıldı. İşte detaylar...

"KİEV'DE PATLAMALAR VAR! SIĞINAKLARDA KALIN"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiev’de patlamalar var. Sığınaklarda kalın. Başkentin Solomianskyi, Pechersk ve Holosiivskyi bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Yıkım var. Kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri yolda. İlk bilgilere göre Solomianskyi’de 1 kişi hayatını kaybetti. Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırıda yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı. Klitschko, yaralılar arasında 1 Japon gazetecinin de bulunduğunu aktardı.

BİR OTEL DE HEDEF ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise saldırıda bir otelin de hedef alındığını belirtti. Otelin bir kısmının yıkıldığı görüldü. (İHA)