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Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

Yurt içi ve Suriye'de terörle mücadelede etkin görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasında bulunan Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde eksi 7 derecede nöbet tutan askerler, yeni yılın ilk dakikalarında karla kaplı dağ eteklerindeki teröristlerin muhtemel geçiş yollarını ağır silahlarla ateş altına aldı.

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2019’a mesaide girdi. Şırnak’taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi’nde görev yapan askerler de yeni yılı, çevresindeki karla kaplı Cudi, Gabar, Namaz ve Ciraf olarak da bilinen Yassı dağları arasında karşıladı.

ÇIĞ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Karla kaplı ve yağışın etkisini sürdürdüğü üs bölgesindeki askerler, Şırnak’ın Görmeç köyünde 1 Şubat 1992’de üzerlerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Bolu Komando Tugayı’nın 2’si subay 65 asker ve hayatını kaybeden 25 vatandaşı, eksi 7 derecede andı. Çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerin anısına, üzerinde isimlerinin de yazılı olduğu üs bölgesinde yapılan Görmeç Çığ Şehitleri Anıtı önünde hep birlikte Görmeç Andı’nı okuyan askerler, karla kaplı dağlık alanda arama ve tarama yaptı.

MEVZİDE YENİ YIL ZİYARETİ

6’ncı Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Metin Özdemir ise beraberindeki komutanlarla birlikte üs bölgesindeki askerleri 2019’un ilk dakikalarında nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti. Albay Özdemir ile beraberindeki komutanlar, yeni yılını kutladıkları askerlerle bir süre sohbet etti. Komutanlar, ardından cep telefonuyla aradıkları askerlerin ailelerinin de yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle cep telefonuyla konuşup, yeni yıl dileklerini iletti. Albay Özdemir ve beraberindekiler, 2019’a nöbet arasında giren üs bölgesindeki bazı askerleri de dinlendikleri alanda ziyaret etti. Askerler, burada komutanlarıyla birlikte sobada pişirilen kestaneden yiyip, çay içti. Bir asker de ‘Gesi Bağları’ türküsünü seslendirdi.

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MEHMETÇİĞİN YENİ YIL MESAJI; GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

Görmeç Üs Bölgesi’ndeki askerler, 2019’u vatan nöbeti sırasında karşılamanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Gabar Dağı eteklerini gözetleyen askerlerden piyade onbaşı Oğuz Dağtekin, “Devletimizin bize sağladığı imkan ve şartlarla görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz. Bu kutsal görevde, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize şifalarını diliyoruz. Başta ailem olmak üzere tüm Türk milletinin yeni yılını kutluyorum. Gözünüz arkada kalmasın” dedi.

MUHTEMEL GEÇİŞ YOLLARI ATEŞ ALTINA ALINDI

Mevzilerde nöbet tutan askerler, yeni yılın ilk dakikalarında karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, muhtemel geçiş yollarını belirledi. Koordinatları belirlenen muhtemel geçiş yolları, teröristlerin korkulu rüyası olan kobra üstü FNMAC makineli tüfek, 105 milimetre obüs ve 40 milimetre hava savunma toplarıyla ateş altına alındı. Gece karanlığında ağır silahlarla yapılan atışlarla gökyüzü aydınlanırken, dağ eteklerinden yurda muhtemel geçişler Mehmetçik tarafından önlendi.

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Siirt’te, İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçikler yeni yılı vatan savunmasında karşıladı.

Kent merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki Sağırsu Jandarma Komutanlığı önünde Siirt-Şırnak kara yolundaki kontrol noktasında yeni yılı karşılayan askerler, vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Kimlik kontrolü ile sürücülere alkol testi uygulayan Mehmetçikler, ayrıca pusu görevi yaptı.

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Jandarma Kıdemli Üsteğmen Muammer Selçuk Yılmaz, görev öncesi askerlere yönelik konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli olduklarını söyledi.

Bu gece kendilerine verilen pusu görevini en iyi şekilde icra edeceklerini belirten Yılmaz, “Siirt halkının huzur ve güveni diğer günlerde olduğu gibi 2019 yılına girdiğimiz bu dakikalarda yine bizlere emanet. Unutmayın ki bizler bu görevi icra ederken Türk halkı sizinle gurur duyuyor olacak. Onların güvenini yüreğinizde hissedin. Bizler bu ülkede son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemize devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. (Ajanslar)

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mehmetçik yeni yıl yılbaşı

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