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  4. Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik: Gözünüz arkadan kalmasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:26 | Son Güncelleme

TERÖRLE mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- TERÖRLE mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, 2020'nin ilk dakikalarında, komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayarak, 'Gözünüz arkada kalmasın' mesajı verdi.
Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2020'ye nöbette girdi. Mardin’nin Nusaybin ilçesindeki Şehit Er Şaban Çelik Hudut Karakolu’nda görev yapan askerler, yeni yılı Türkiye- Suriye sınırındaki mevzilerde karşıladı. Sınır hattında görev yapan Mehmetçiğin, yeni yıla görev başında girmesine, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de tanıklık etti.
2'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı ve 7’nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, Şehit Er Şaban Çelik Hudut Karakolu’ndaki askerlerin yılbaşı gecesi eşlik etti. 7’nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, 7 gün 24 saat sınır hattını koruduklarını belirterek, hududun bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yer olduğunu söyledi. Askerlerin yeni yılını kutlayan Çelik, “Aileleriniz ve sevdikleriniz, yeni yılı sizlerin sayesinde huzur içinde karşılamaktadır” dedi.
MEVZİDEKİ ASKERLER, AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ
2’nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı ve 7’nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, beraberindeki komutanlarla sınır hattında görev yapan askerleri 2020’nin ilk dakikalarında nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti. Komutanlar, yeni yılını kutladıkları askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra cep telefonuyla askerlerin ailelerini görüntülü arayarak yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle görüntülü konuşup, yeni yıl dileklerini iletti.
'GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN'
Suriye sınır hattında nöbet tutan askerler, 2020'yi vatan nöbeti sırasında karşılamanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Sınırı gözetleyen askerlerden er Kürşat Yıldırım, "Devletimizin bize sağladığı imkan ve şartlarla görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz. Bu kutsal görevde, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. Başta yüce Türk milleti olmak üzere ailemin ve sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum. Gözünüz arkada kalmasın" dedi.

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