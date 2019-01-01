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Yeni yıla vatan savunmasında "merhaba" dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 03:44 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçikler, yeni yıla görev yerlerinde vatan savunmasında girdi

SİİRT (AA) - Siirt'te, İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçikler yeni yılı vatan savunmasında karşıladı.

Kent merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki Sağırsu Jandarma Komutanlığı önünde Siirt-Şırnak kara yolundaki kontrol noktasında yeni yılı karşılayan askerler, vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Kimlik kontrolü ile sürücülere alkol testi uygulayan Mehmetçikler, ayrıca pusu görevi yaptı.

Jandarma Kıdemli Üsteğmen Muammer Selçuk Yılmaz, görev öncesi askerlere yönelik konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli olduklarını söyledi.

Bu gece kendilerine verilen pusu görevini en iyi şekilde icra edeceklerini belirten Yılmaz, "Siirt halkının huzur ve güveni diğer günlerde olduğu gibi 2019 yılına girdiğimiz bu dakikalarda yine bizlere emanet. Unutmayın ki bizler bu görevi icra ederken Türk halkı sizinle gurur duyuyor olacak. Onların güvenini yüreğinizde hissedin. Bizler bu ülkede son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, merkezi telsiz sisteminden askerler için yeni yıl mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma mehmetçik Siirt yeni yıl

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