Yeni yıla yeni ev ile girdiler

1 / 51 Meryem Uzerli 'Muhteşem Yüzyıl'dan kazandığı para ile Berlin'den ev almıştı. Son 2 yılda rol aldığı 2 dizi, 3 sinema filminden kazandığı para ile yine Berlin'den lüks ev satın aldı.

2 / 51 Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil (21), son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

4 / 51 Habertürk'ün haberine göre, tek başına yaşamak isteyen Yasmin Erbil, annesinin de onayını alarak Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidansa yerleşti. (Daire fotoğrafları temsilidir.)

5 / 51 Geçengünlerde Boğaz manzaralı evine taşınan Yasmin Erbil, pek çok ünlü isme komşu oldu.

6 / 51 Bunların başında Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, Oğulcan Engin ve Asena Atalay geliyor. Erbil-Kumbasar çiftinin, kızları için bu daireyi kiraladığı öne sürüldü.

7 / 51 Yasmin Erbil'in adı kısa bir süre önce oyuncu Seçkin Özdemir ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak Yasmin Erbil, çıkan iddiaları yalanlamıştı.

8 / 51 Türkan Şoray, 2016’da Etiler’deki villasını 31 milyon liraya satıp kızı Yağmur Ünal ile birlikte Çubuklu Vadi Villaları’na taşınmıştı. 8 milyon liraya aldığı üç katlı villasının dekorasyonuna 1,5 milyon lira harcamıştı.

9 / 51 Ancak kızı Yağmur Ünal’ın biri Akita, diğer ikisi Golden Retriever cinsi köpekleri, çimlere ve çiçeklere tuvaletini yaptı. Sonunda bitkiler kurudu.

Diğer yandan Bergüzar Korel’in Cihangir’deki kafesi de kısa süre önce Arap turistlerin isteği üzerine tur programlarına dahil olmuştu.

11 / 51 Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızları Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, sekiz yıldır Etiler’de oturuyordu. Ama hayranlarının evlerinin önünde beklemeleri yüzünden adres değiştirdiler. Çift, Beşiktaş’ta lüks bir siteden aldıkları eve taşındı.

13 / 51 ''Şahan ile komşuluğumuz Yeşilçam filmlerinde gibi. Sağ olsun Şahan ile çocukluğumdaki komşuluk ilişkilerimi hatırlıyorum."

Düzyatan sözlerine şöyle devam etti: "Komşum geçenlerde kendi elleriyle yaptığı çok güzel çöreklerden getirdi. Ben de 60'a yakın balık yakalamıştım, tabağı boş göndermeyip tuttuğum balıklardan koydum.''