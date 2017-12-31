Yeni yıla yeni ev ile girdiler
Türkiye'nin ünlü isimleri nerelerde oturuyor, en çok hangi semtleri tercih ediyor biliyor musunuz? Peki, en son hangi ünlü gayrimenkule yatırım yaptı?
İşte ünlü isimlerin oturdukları semtler ve evleri...
Yeni yıla yeni ev
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Meryem Uzerli 'Muhteşem Yüzyıl'dan kazandığı para ile Berlin'den ev almıştı. Son 2 yılda rol aldığı 2 dizi, 3 sinema filminden kazandığı para ile yine Berlin'den lüks ev satın aldı.
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Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil (21), son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.
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Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, annesiyle yaşadığı İstinye'deki evinden taşındı.
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Habertürk'ün haberine göre, tek başına yaşamak isteyen Yasmin Erbil, annesinin de onayını alarak Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidansa yerleşti. (Daire fotoğrafları temsilidir.)
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Geçengünlerde Boğaz manzaralı evine taşınan Yasmin Erbil, pek çok ünlü isme komşu oldu.
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Bunların başında Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, Oğulcan Engin ve Asena Atalay geliyor. Erbil-Kumbasar çiftinin, kızları için bu daireyi kiraladığı öne sürüldü.
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Yasmin Erbil'in adı kısa bir süre önce oyuncu Seçkin Özdemir ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak Yasmin Erbil, çıkan iddiaları yalanlamıştı.
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Türkan Şoray, 2016’da Etiler’deki villasını 31 milyon liraya satıp kızı Yağmur Ünal ile birlikte Çubuklu Vadi Villaları’na taşınmıştı. 8 milyon liraya aldığı üç katlı villasının dekorasyonuna 1,5 milyon lira harcamıştı.
Şoray, villanın bahçesini tropikal ağaç ve bitkilerle donatmıştı.
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Ancak kızı Yağmur Ünal’ın biri Akita, diğer ikisi Golden Retriever cinsi köpekleri, çimlere ve çiçeklere tuvaletini yaptı. Sonunda bitkiler kurudu.
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Türkan Şoray pes etti. Bahçesini halı sahalarda kullanılan plastik çimle kaplattı.
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Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızları Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, sekiz yıldır Etiler’de oturuyordu. Ama hayranlarının evlerinin önünde beklemeleri yüzünden adres değiştirdiler. Çift, Beşiktaş’ta lüks bir siteden aldıkları eve taşındı.
Diğer yandan Bergüzar Korel’in Cihangir’deki kafesi de kısa süre önce Arap turistlerin isteği üzerine tur programlarına dahil olmuştu.
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Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ile komşu olmaları hakkında konuştu:
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''Şahan ile komşuluğumuz Yeşilçam filmlerinde gibi. Sağ olsun Şahan ile çocukluğumdaki komşuluk ilişkilerimi hatırlıyorum."
Düzyatan sözlerine şöyle devam etti: "Komşum geçenlerde kendi elleriyle yaptığı çok güzel çöreklerden getirdi. Ben de 60'a yakın balık yakalamıştım, tabağı boş göndermeyip tuttuğum balıklardan koydum.''
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Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu. Bu ev Fahriye Evcen'e aitti.
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Çift, Beykoz-Acarkent’ten 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı. Aylık 15 bin TL ödeyecekleri lüks villaya önümüzdeki günlerde taşınacaklar. Çift yeni evleri için de mobilya siparişi verdi.
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Fahriye Evcen yakınlarına “Uzun zamandır bahçe içinde villa hayal ediyordum. Burak bana büyük sürpriz yaptı. Beğendiğim evi benden habersiz kiraladı” diyor.
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Tarkan memleketi Rize-İkizdere’den 3 yıl önce arsa almıştı. Zonguldaklı Murat Boz’un da Rize’de yayla evi var.
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Şimdi de Volkan Konak doğup büyüdüğü Trabzon- Maçka’ya yatırım yapıyor. Berrak Tüzünataç da, Karadeniz’den ev alan ünlüler arasına katıldı ve tercihini Rize’den yana kullandı. Oyuncu eski bir köy evi satın aldı.
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'Aşk ve Mavi' dizisinin Ali'si Emrah Erdoğan, kazandığı paraları gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.
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Bodrum Bitez'deki yazlık villasını satan oyuncunun yeni aldığı evin değeri 8 milyon TL. 2 bin 500 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu olan lüks malikane, Konacık'ta bulunuyor.
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Milliyet'te yer alan habere göre, emlak zengini olduğu konuşulan Emrah Erdoğan, artık yaz aylarını ailesiyle burada geçirecek.
Emrah, geçen yaz Bitez’deki yazlığında komşularıyla büyük bir kavga yaşamıştı. Ortak bahçe kullanımı nedeniyle çıkan tartışma, güvenlik kameralarına da yansımıştı.
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Şarkıcının mahkemeye taşınan olayın ardından daha fazla orada yaşamak istemediği için yazlığını sattığı iddia edildi.
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Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen Burak Yılmaz, kazandığı parayı gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Ataköy ve Florya bölgesinde çok sayıda gayrimenkulü bulunan 31 yaşındaki milli futbolcu, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
Yılda 8 milyon euro (32 milyon TL) kazanan Burak Yılmaz'ın, Ataköy’deki Seea Pearl Evleri’nden 3 milyon dolara (yaklaşık 11 milyon TL) 4.5+1 daire satın aldığı iddia edildi.
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Popçu Gülşen ile eşi, müzisyen Ozan Çolakoğlu 1 yıldan bu yana Zincirlikuyu'daki Zorlu Center'ın rezidans bölümünde oturuyordu. Çift oğulları Azur Benan'ın doğumuna yakın daha büyük bir daireye geçmek istedi.
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Tercihlerini yine Zorlu Center'dan yana kullandılar. Rezidansın "penthouse" adı verilen katını tercih ettiler. 4 oda, 1 salon olan daireyi aldılar. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'nun banka kredisi kullanarak aldığı yeni ve lüks dairenin fiyatı 15 milyon TL.
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Çift bankaya olan borçlarını ödemek için yoğun tempoda çalışıyor. Konser başına 70 bin TL kazanan Gülşen imza attığı bestelerden 90 bin TL kazanıyor.
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En son Tarkan'ın albümünün aranjörlüğünü üstlenen Ozan Çolakoğlu ise piyasanın en pahalı müzisyenleri arasında...
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Daha önce Zekeriyaköy'de yaşayan Tolgahan Sayışman ile iki yıl birliktelik sonrası evlendiği Almeda Abazi yeni evlerine taşındı. Çift, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidansta yaşayacak.
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Beyazıt Öztürk, Bebek'teki evinden taşındı. Gürültüden ve trafikten bunalan şovmen, Ayazağa'da ormanla çevrili bir alan içinde yer alan projeden 2.5 milyon TL'ye ev aldı.
İki yıl önce yurt dışına kaçan Can Ateş’in Bebek’teki evini satın alan Beyazıt Öztürk, şehir hayatı ve trafikten sıkıldı. Gözlerden uzak olmak isteyen şovmenin bir süre önce Ayazağa'da etrafı ormanla çevrili alan içinde bulunan bir projeden daire satın aldığı öğrenildi. Magazin basını ve ünlü simaların buluşma noktası olan Bebek'in keşmekeşinden sıkıldığı için böyle bir karar aldığı konuşulan şovmen, bir süre önce yeni evine taşındı. Doğayla iç içe ve gözlerden uzak bir hayat sürmek isteyen Öztürk'ün eve 2.5 milyon TL ödediği iddia edildi.
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Gökçe Bahadır, dizi ve reklam filmlerinden kazandıklarını gayrimenkule yatırdı. 35 yaşındaki oyuncu, Suadiye’de deniz manzaralı 4+1 bir ev satın aldı.
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Tarkan, Pınar Dilek’le Kemerburgaz'da satın aldığı daireye yerleşti. Tarkan'ın Köln’deki düğünden önce satın aldığı dairenin mobilyaları ise Pınar Dilek seçti.
Tarabya'daki villasının yanı sıra Riva'da çiftliği olduğu bilinen Tarkan Selenium Country'den 1 milyon dolara lüks bir daire aldı.
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İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Arda Turan, Bahçeköy Saklı Koru Evleri'nde bir villa satın aldı. Daha önce aynı sitede oturan Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül ve Beyazıt Öztürk evlerini satışa çıkarmıştı.
Sitedeki evlerin ortalama fiyatı 5.5 milyon dolar (15 milyon 500 bin TL)
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Peki, diğer ünlü isimler nerede yaşıyor? İşte yanıtlar: Ajda Pekkan - Arnavutköy
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Ayça Varlıer - Göksu
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Ayşegül Aldinç - Cihangir
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Ayşe Özyılmazel - Nişantaşı
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Ayşe Tolga - Çekmeköy
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Begüm Birgören - Bebek
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Berna Laçin - Kandilli
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Burcu Esmersoy - Emirgan
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Caner Erkin - Emirgan
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Dilek Hanif - Rumelihisarı
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Ebru Cündübeyoğlu - Kurtköy
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Ezgi Mola - Cihangir
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Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal, Emirgan
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Melisa Aslı Pamuk - Etiler
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Nebahat Çehre - Etiler
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Şenay Gürler - Kanlıca
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Şeyda Coşkun - Kuruçeşme
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Zerrin Tekindor - Ulus
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Zuhal Olcay - Altunizade
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