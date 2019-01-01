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Yeni yıla yüzerek girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 04:36 | Son Güncelleme

  Kendilerini 'Boğaz yüzücüleri' olarak adlandıran iki arkadaş yeni yıla İstanbul Boğazı'nda yüzerek girdi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kendilerini 'Boğaz yüzücüleri' olarak adlandıran iki arkadaş yeni yıla İstanbul Boğazı'nda yüzerek girdi. Her sene yeni yılı böyle uğurladıklarını söyleyen yüzücüler, 2019'un ilk gününde de yüzeceklerini söylediler.

Her yıl sonunda, eski yılı uğurlamak yeni yıla merhaba demek için saat 00.00'ı gösterdiğinde denize girdiklerini belirten lisanslı yüzücüler Mustafa Yenen ile Ramazan Türkanoğlu, 2018'i de yüzerek uğurladı. Kendilerini 'Boğaz yüzücüleri' olarak adlandıran Bebek sahilinde bir süre ısınma hareketleri yaptıktan sonra saat 00.00'ı gösterdiğinde soğuk havaya aldırış etmeden kendilerini İstanbul Boğaz'ının sularına bıraktı. Soğuk suyun kendilerine çok iyi geldiğini iddia eden iki arkadaş bir süre yüzdü.

Yıllardır yaz kış demeden yüzdüklerini ifade eden Ramazan Türkanoğlu, "Her sene, her sezon kapanışında Boğaz'da yüzüyoruz. Bunu gelenek haline getirdik. Bu sene de yeni yıla yüzerek giriyoruz. Biliyorsunuz soğuk su insan vücuduna çok yararlı" dedi.

Mustafa Yenen ise, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Biz sporcuyuz. Koşuyoruz, yüzüyoruz. Bunu 365 gün yapıyoruz. 2018'i kapatırken 'bir yüzelim' dedik. Yarın sabah yine yüzeceğiz" diye konuştu.

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