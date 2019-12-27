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  4. Yeni yılda alışveriş keyfi “İndirim Panayırı” ile katlanıyor

Yeni yılda alışveriş keyfi “İndirim Panayırı” ile katlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, yeni yılı artık geleneksel hale gelen İndirim Panayırı ile kutluyor.Outlet alışveriş keyfini ekstra indirimlerle daha da cazip hale getiren AVM, yeni seneyi, 28 Aralık - 5 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği İndirim Panayırı ile karşılıyor.Yılbaşı döneminde 9 gün sürecek İndirim Panayırı, ziyaretçilerin hem kendilerine hem de sevdiklerine alacakları hediyeler için kaliteyi cazip fiyatlarla sunuyor.

Yeni yılda alışveriş keyfi “İndirim Panayırı” ile katlanıyor

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, yeni yılı artık geleneksel hale gelen İndirim Panayırı ile kutluyor.
Outlet alışveriş keyfini ekstra indirimlerle daha da cazip hale getiren AVM, yeni seneyi, 28 Aralık - 5 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği İndirim Panayırı ile karşılıyor.
Yılbaşı döneminde 9 gün sürecek İndirim Panayırı, ziyaretçilerin hem kendilerine hem de sevdiklerine alacakları hediyeler için kaliteyi cazip fiyatlarla sunuyor. AVM içerisindeki birçok markanın yanı sıra Çarşı Pazar katındaki esnafın da katıldığı İndirim Panayırı, AVM’nin metro katında gerçekleşecek.
Zengin ürün çeşitliliği ile outlet alışverişin İstanbul’da en çok tercih edilen adreslerinden olan Venezia Mega Outlet ziyaretçilerini, yılbaşı atmosferi eşliğinde keyif dolu bir alışverişe davet ediyor. Avantajlı alışveriş fırsatlarının yanı sıra Venedik’in eşsiz sokakları ve gondol turları da yılbaşında ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

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