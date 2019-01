Yeni yılda Darülaceze sakinlerini unutmadılar

Yeni yılda Darülaceze sakinlerini unutmayan Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Sosyal Sorumlular Kulübü öğrencileri tüm sakinlere eğlence dolu anlar yaşattı.

Her hafta Darülaceze sakinlerini ziyarete gelen Sosyal Sorumlular Kulübü öğrencileri burada sakinler ile vakit geçirip sohbet ediyorlar. Yeni yılda da Darülaceze sakinlerini unutmayan Beykent Üniversitesi Sosyal Sorumlular Kulübü yeni kurulan ve tamamı kendi öğrencilerinden oluşan orkestra ekibi ile eğlenceli dakikalara imza atarlarken bir yandan da duygulandırdılar.

“Artık onların çocukları olduk”

Her hafta Darülaceze’ye ziyarete geldiklerini söyleyen Sosyal Sorumlular Kulübü Başkanı Raşit Maraş, “Perşembe ve Cuma günleri gönüllülerimiz buradaki yaşlı amcalarımız ve teyzelerimizle güzel vakit geçirip onlarla sohbet ediyorlar. Biz artık onların çocukları olduk. Onlarda bizim ananelerimiz, babaannelerimiz ve dedelerimiz oldular. Biz her hafta burada bu güzel insanlarla vakit geçiriyoruz. Yeni yılda ise ‘Güzel bir kutlama yapalım’ dedik. Buradaki insanlar uzun zamandır kutlama yapmıyorlar. Çocuklarım dedikleri insanlarla dilediğince eğlenemiyorlar maalesef. Mademki biz de onların çocukları olduk yeni yılda ananelerimize, babaannelerimize ve dedelerimiz ile birlikte olalım dedik. Üniversitemizin de yeni kurulan orkestrası var. Yeni yılda hep birlikte kutlama yapalım konser verelim dedik. Orkestramız ile bize ayrılan süre boyunca onlarla gülüp eğlendik” dedi.

“2 aydır Darülaceze sakinleri için hazırlanıyoruz”

Darülaceze sakinleri için yaklaşık 1 buçuk saatlik bir konser vereceklerini söyleyen Beykent Üniversitesi Orkestra Şefi Özden Çayırlı, “2 aydır onlar için hazırlanıyoruz. Seçmelerimizi bitirdikten sonra ilk konserimizi Darülaceze sakinlerine vermek istedik. Orkestramızda davul, basgitar, klasik gitar, yan flüt, klarnet, perküsyonumuz ve bir de solistimiz var. 22 parçalık bir liste hazırladık sakinlerimiz için. Onları hüzünlerinden çıkarıp eğlendirmeyi amaçlıyoruz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.