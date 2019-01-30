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Yeni yılda havai fişek patlatırken parmaklarından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 22:06 | Son Güncelleme

Almanya’da düzenlenen yeni yıl kutlamalarına yaklaşık 1 milyon kişi katıldı.

Almanya’da düzenlenen yeni yıl kutlamalarına yaklaşık 1 milyon kişi katıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu etkinliklere katılan bir kişinin ise el yapımı havai fişeği patlatmaya çalışırken parmakları koptu.
Almanya’nın çeşitli yerlerinde yeni yıl coşkuyla karşılandı. Özellikle Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı’nda dev bir kutlama gerçekleştirildi. DJ Bobo ve Bonnie Tyler gibi ünlü sanatçıların sahne aldığı kutlamalara binlerce kişi katıldı. Polis yetkilileri, bu yıl herhangi ciddi bir olay yaşanmadığını belirtti.
Aşağı Sakyonya Eyaleti’nde ise 39 yaşındaki bir kişinin kutlama sırasında el yapımı havai fişeklerden dolayı parmakları koptu. Berlin’de polis ruhsatsız silah ve yasak patlayıcılara el koyarken, Hamburg şehrinde ruhsatsız silah kullanan kişiler gözaltına alındı. Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Aachen yakınlarındaki Stolberg’de de yılbaşı partisi sırasında bir evde yangın çıktı.
Almanya genelinde herhangi bir terör saldırısına karşı havalimanları ve tren istasyonlarında silahlı çok sayıda polis görev yaptı. Kuzey Ren-Vestfalya’da yeni yılın huzur içerisinde geçebilmesi için 5 bin 500 polis görev yaparken, Köln, Düsseldorf ve Dortmund şehirlerinde polis sayısı arttırıldı. Köln şehrindeki ünlü Dom Kilisesi etrafında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İçişleri Bakanı Reul’dan polise ziyaret
İçişleri Bakanı Herbert Reul, yeni yıl akşamı polisleri ziyaret etti. Reul, yetkililer çalışırken evde oturmaktan vicdanen suçluluk duyduğunu belirterek, bu yılki kutlamaların geçen yıldan daha sessiz olduğunu söyledi. Reul, NRW polisinin Köln’de geçtiğimiz yıllardaki olayların bir daha yaşanmaması için elinden geleni yaptığını ifade etti. Geçen yıllarda yılbaşı gecesinde Köln Merkez İstasyonu civarında çok sayıda kadın cinsel tacize uğramış ve soyulmuştu.
Almanya’da kutlamalara yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Yeni yılda havai fişek patlatırken parmaklarından oldu

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