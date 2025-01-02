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Yeni yılda kabine değişiyor mu? AK Parti kulislerinde konuşuluyor... Tarih bile belli: "5-6 bakana 'buraya kadar' denilecek"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.01.2025 06:35
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Yeni yıl ile birlikte Kabine'de değişim sesleri iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. AK Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre 5-6 bakana Şubat ayı sonunda 'buraya kadar' denilecek. İddialara göre; Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum gibi isimlerin ise yeri garanti.

Yeni yılda kabine değişiyor mu? AK Parti kulislerinde konuşuluyor... Tarih bile belli: "5-6 bakana 'buraya kadar' denilecek"

Yerel seçimlerin ardından AK Parti içinde yükselen değişim sesleri, kongre süreci ile nihayete erecek. İl kongrelerinin Şubat’ın ilk haftasında bitirilmesi, son haftada da büyük kongrenin yapılması planlanan AK Parti’de, parti yönetiminde büyük değişiklik olacağı, kabinedeki revizyonun da aynı tarihlerde yapılabileceği ifade ediliyor.

İDDİA: "EN AZ 5-6 BAKAN DEĞİŞECEK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti kulislerinde, kabinede en az 5-6 bakanın değişeceği tahmini yapılıyor. Kulislerde, kimlerin gideceğinden çok, yeri garanti olan isimler üzerinde değerlendirme yapılıyor.

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'YERİ SAĞLAM' İSİMLER KİMLER?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, ‘yeri sağlam’ isimler arasında olduğu belirtiliyor.

"SÜRPRİZ OLMAZ"

AK Parti kaynakları, “Bu isimler dışında kalanlardan kim değişirse değişsin, sürpriz olmaz” görüşünü dile getiriyor. Ayrıca kabineden bazı isimlerin genel merkezde değerlendirilebileceği, yine eski belediye başkanlarından parti yönetimine kaydırmalar olabileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

AK PARTİ GRUBUNDA DA DEĞİŞİM VAR

AK Parti’deki değişim sadece parti yönetimi ve kabine ile sınırlı olmayacak. Kamuoyundan gelen tepkiler dikkate alınarak, haziran ayına gelindiğinde, Meclis grup yönetiminde de değişim gerçekleştirilecek. Bir grup başkanı ile beş grup başkan vekilliği için AK Parti’de yeniden seçim yapılacak. Bu doğrultuda, bazı grup başkan vekillerinin değişebileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son il başkanları toplantısında, son dönemlerde genel merkezin yanı sıra, meclis grubuna yönelik de milletten serzenişler geldiğini ifade ederek, grup yönetiminde de değişime gidileceğinin mesajını vermişti.

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KURTULMUŞ İLE YENİDEN

Haziran ayında Meclis Başkanlığı için de yeni seçim yapılacak. TBMM başkanlığı için bir yasama döneminde iki defa başkanlık seçimi yapılıyor. Meclis başkanı seçimi ilk dönem için iki yıllığına, sonraki dönem için ise üç yıllığına seçiliyor. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresi haziran ayında dolacak. AK Parti kulislerinde Kurtulmuş’un yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti kabine
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