Yeni yılda plastik poşete zam uygulanmayacak

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Plastik poşetler, yeni yılda da 25 kuruştan satılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım adedi ise 10'a kadar düştü.

- 8 milyon kilogram sera gazı salınımının önüne geçildi

Ayrıca 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildi. 1 ton plastiğin üretimi ve geri dönüşüme tabi tutulmaksızın doğrudan doğaya bırakılması ile 41 kilogram sera gazı salınımı gerçekleştireceği göz önünde bulundurulduğunda ise yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının önlenmesi ile yaklaşık 8 milyon kilogram sera gazı salınımının önüne geçildi.

Sürecin aksatılmadan ve uygulamada farklılıklar oluşmasına mahal vermeden yaygınlaştırılarak sürdürülmesini temin etmeyi öncelikleri arasında tutan Bakanlıkça kasım ayında ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapılmış, 2020 yılında geçerli olacak plastik poşet ücretinin 25 kuruş olarak belirlenmesi kararı alınmıştı.