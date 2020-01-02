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  4. Yeni yılda plastik poşete zam uygulanmayacak

Yeni yılda plastik poşete zam uygulanmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler yeni yılda da sabit 25 kuruş olarak kalacak - Uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı, kişi başı aylık kullanım adedi 10'a kadar düştü - 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildi

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Plastik poşetler, yeni yılda da 25 kuruştan satılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım adedi ise 10'a kadar düştü.

- 8 milyon kilogram sera gazı salınımının önüne geçildi

Ayrıca 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildi. 1 ton plastiğin üretimi ve geri dönüşüme tabi tutulmaksızın doğrudan doğaya bırakılması ile 41 kilogram sera gazı salınımı gerçekleştireceği göz önünde bulundurulduğunda ise yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının önlenmesi ile yaklaşık 8 milyon kilogram sera gazı salınımının önüne geçildi.

Sürecin aksatılmadan ve uygulamada farklılıklar oluşmasına mahal vermeden yaygınlaştırılarak sürdürülmesini temin etmeyi öncelikleri arasında tutan Bakanlıkça kasım ayında ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapılmış, 2020 yılında geçerli olacak plastik poşet ücretinin 25 kuruş olarak belirlenmesi kararı alınmıştı.

Bu kapsamda, 2020 yılında da satış noktalarında tüketicilere verilen plastik poşetler için adet başına alınacak ücretin sabit 25 kuruş olarak uygulanması için 31 Aralık 2019 tarihli Bakan oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Esasların 10'uncu maddesinin birinci fıkrası olan "2020 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2020 tarihinden başlayarak 2020 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz." şeklinde değiştirilerek yürürlüğe konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
25 kuruş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Plastik poşetler

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