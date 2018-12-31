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Yeni yıldan dilekleri "organ bağışı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 22:55 | Son Güncelleme

Antalya'daki yılbaşı etkinliğinde organ nakli olan ya da nakil için organ bekleyen hastalar bir araya geldi - Yüz nakli olan Turan Çolak: "2019 yılının organ bağışlarının arttığı bir yıl olmasını diliyorum"

Antalya'da organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalar, yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi.

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğince (AKBÖHONDER), nakil olan ve nakil bekleyen hastalar için dernek binasında yılbaşı kutlaması düzenlendi. Daha önce organ nakli yapılan ya da nakil olmak için uygun organ bekleyen hastaların bir araya geldiği etkinlikte, Dernek Başkanı Mehmet Şahan ile hastalar yemek yedi, yeni yıl pastası kesti, müzik eşliğinde eğlendi.

Yüz nakli olan Turan Çolak, yeni yıldan en önemli dileğinin organ bağışlarının artması olduğunu belirtti. 2012 yılında yüz nakli olduğunu anımsatan Çolak, "O günden beri hayatım çok güzel geçti. Bana nakledilen organları bağışlayan aileye bir kez daha çok teşekkür ediyorum. 2019 yılının organ bağışlarının arttığı bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

Mehmet Şahan ise AKBÖHONDER olarak 24 yıldır bu etkinliği gerçekleştirdiklerini, amaçlarının organ nakli olan ya da bekleyenlere moral vermek olduğunu ifade etti. Şahan, "2019 yılı tüm dünyaya, Türkiye'ye barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Dilerim ki 2019 yılı Türkiye'de organ bağışına büyük bir katılım olur. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz." dedi.

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kutlama Organ nakli yeni yıl

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