Yeni yılı balık tutarak karşılayacaklar

Semih ÇALIŞKAN - FERİDUN AÇIKGÖZ- İSTANBUL, (DHA)

Yeni yıla saatler kala soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi oltasını alıp Galata Köprüsü'ne geldi. Onlar 2020 yılına balık tutarak girecek.

Yeni yıla saatler kala caddeler ve sokaklarda yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Yeni yılı Galata Köprüsü'nde balık tutarak karşılamak isteyenler ise oltalarını alıp akşam saatlerinde köprüye geldi. Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi oltalarını denize atarak balık tutabilmek için beklemeye başladı.

"YENİ YILDA BALIKSIZ OLUR MU"

Balık tutmak için Galata Köprüsü'ne gelen Olcay Boğaç, "İstanbul'da tek stres atabileceğiniz yer burası. Başka bir yer yok. Ben İstanbul'un bütün stresini burada oltamın başında atıyorum. Denizde balık yok. Yeni yıldan fazla bir beklentim yok. Hayatın şartlarına ayak uydurmak. Saat 12'de de buradayım sonra da devam edeceğim. Yeni yılda balıksız olur mu" diye konuştu.

"2020'Yİ BURADA KARŞILIYORUZ"

Balık tutan Fikret Değer, "Balığa geldik, balık tutuyoruz. Nasip olursa sabaha kadar devam edeceğiz. 2020'yi burada karşılıyoruz. Ben yalnız geldim. Balık tutan çok kişi var ama balık yok. Nedense yılbaşı akşamında balık olmadı. Oltayı aldım, giyindim geldim" şeklinde konuştu.