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Yeni yılı beklerken dereye düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 06:34 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Bayram Taraş (19) yaslandığı korkuluğun kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten içinde su olmayan dere yatağına düştü.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Bayram Taraş (19) yaslandığı korkuluğun kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten içinde su olmayan dere yatağına düştü. Ekiplerin seferber olduğu genç, yeni yılın ilk dakikalarında hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.50'de Ahmet Yesevi Mahallesi, Hüseyin Özdilek Caddesindeki Killik Dere'sinde meydana geldi. Dere kenarında arkadaşlarıyla sohbet eden Bayram Taraş (19) kenardaki korkuluklara yaslandı. Taraş, yaslandığı tel korkulukların kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten derenin beton zeminine düştü. Taraş’ın arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gence ulaşamayınca Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle dere içine inen sağlık ekipleri Taraş'a ilk müdahaleyi yaptı. Talihsiz genç yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yeni yılın ilk dakikalarında bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taraş’ın çıkartıldığı sırada bölgede bulunan bazı kişilerin yeni yıla girmek için geri sayım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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