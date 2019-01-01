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Yeni yılı görev başında karşıladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:34 | Son Güncelleme

Sivas'ta polis, sağlık ve itfaiye çalışanları yeni yıla görev başında girdi - Mehmetçiklerle bir araya gelen Vali Salih Ayhan, bir askeri telefonla aradığı ailesiyle görüştürdü

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis, itfaiye ve sağlık çalışanları yeni yılı görev başında karşıladı.

İl genelinde güvenlik önlemi alan polisler, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için görev yaptı. Uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekipler, araçları durdurarak arama yaptı, birçok kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Vali Salih Ayhan, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, Erhan Üstündağ Caddesi'nde trafik kontrolü yapan güvenlik güçleri ile bir araya geldi. Ayhan ayrıca güzergahtaki asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Ayhan, merkeze gelen bir çağrıya yanıt verip emniyet güçlerini ilgili adrese yönlendirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayhan, "2018'in son gecesinin huzur ve sükun içinde geçmesi için çalışmalarımızı ve denetlemelerimizi yapmaktayız." dedi.

İl genelinde bin 250 emniyet ve jandarma mensubunun görev yaptığını aktaran Ayhan, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve rahatı için görevde olduğunu ifade etti.

Altuntabak Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü de ziyaret eden Ayhan, polislerin yeni yılını kutladı.

Vali Ayhan daha sonra İl Jandarma Komutanlığında yılın son saatlerinde askerlerle bir araya geldi. Askerlerin yeni yılını kutlayan Ayhan, Hüseyin Yılmaz adlı askerin Ankara'da yaşayan babası İsa Yılmaz'ı telefonla arayarak sürpriz yaptı. Ayhan, Hüseyin Yılmaz'ı telefonda babasıyla görüştürdü.

Hareket merkezine de geçen Ayhan, telsizle jandarma personelinin yeni yılını kutladı. Ayhan, İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, telsizden anonsuyla polislerin yeni yılını tebrik etti.

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Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan yeni yıl

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